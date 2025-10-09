Partnerségre lép azt MBH Bank és Magyarország legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezete

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az MBH Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) annak érdekében, hogy a bank szakmai és anyagi támogatásával segítse a TÖOSZ küldetését, és hozzájáruljon egy önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági és jogi környezet megteremtéséhez – közölte az MBH.

Az együttműködés keretében az MBH Bank támogatja a TÖOSZ megjelenési fórumait, évente több alkalommal szakmai előadást tart a szervezet rendezvényein. Emellett a bankcsoport pénzügyi tanácsadó és vállalkozásfejlesztési vállalata, az MBH Forrás Zrt. konzultációs lehetőséget biztosít a TÖOSZ tagjainak többek között város- és intézményfejlesztési, illetve vállalatfinanszírozási kérdésekben.

A bank és a TÖOSZ közösen hirdet meg egy az önkormányzatoknakis ESG-tematikájú, azaz a fenntartható működést célzó pályázatot. Ez a vállalás szorosan illeszkedik az MBH Bank ESG-stratégiája mentén megfogalmazott célkitűzéséhez, miszerint alaptevékenysége mellett a társadalmi és környezeti értékteremtésben is aktív szerepet vállal.

Emlékeztetettek arra, hogy a TÖOSZ az ország legmeghatározóbb önkormányzati érdekképviseleti szervezete, amely széleskörű nemzetközi kapcsolataira, korszerű infrastruktúrájára és magasan képzett szakértői csapatára támaszkodva támogatja a településeket. Az önkormányzatok érdekképviselete mellett magas színvonalú szolgáltatásokat kínál tagjai számára, igény esetén pedig az egész önkormányzati szféra részére.

Hanusi Péter, a TŐOSZ elnöke szerint a megállapodás nem csupán egy formális partnerség, hanem valódi stratégiai szövetség hazánk legnagyobb, 1744 tagönkormányzattal rendelkező érdekképviseleti szervezete, a TÖOSZ és Magyarország egyik vezető pénzintézete, az MBH Bank között, amely lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok a jövőben szélesebb körű szakmai támogatást vehessenek igénybe.

Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a településeink hosszú távon is fejlődőképesebbek, fenntarthatóbbak és versenyképesebbek legyenek

– mondta a közlemény szerint a megállapodás szignálásakor Hanusi Péter. A közleményben arról is beszámoltak, hogy a bank jelenleg közel 1300 önkormányzattal és további 3100 önkormányzati intézménnyel, önkormányzati tulajdonú vállalattal áll szerződésben, összesített piaci részesedése ezen a területen eléri a 40 százalékot, amivel meghatározó szereplő az önkormányzati piacon.