Új lendületet kaphat a vállalati finanszírozás – az MBH szakértői elárulták, mire számíthatnak a hazai cégek (X)

A klasszikus beruházási konstrukció gyakorlatilag úgy néz ki, hogy csökkentett adminisztrációval egy gyorsított folyamatban bonyolítjuk le, legfeljebb 300 millió forint hitelösszegig, legfeljebb tízéves futamidő mellett és legfeljebb kétéves türelmi időszakkal. Fontos, hogy ez kifejezetten beruházásösztönző a kkv-szegmens számára. Kedvező benne, hogy a futamidő egyharmadában, de legfeljebb két évig nulla százalék kell hogy legyen a banknak a kamatfelára. (Ez nem azt jelenti, hogy az egész kölcsönnek a kamatozása nullaszázalékos, hanem csak a banknak a kamatfelára nulla százalék. A forintalapú kölcsönöknél a bank kamatfelára mellett az alapbáziskamat is megfizetendő, ami általában a Bubor mértékének felel meg, jelenleg 6,5 százalék körül alakul.)

Tételezzük fel, hogy mondjuk tízéves a beruházási hitel, akkor az első két évben nullaszázalékos a kamatfelár, tehát csak és kizárólag 6,5 százalékot kell fizetni. És aztán a bank a saját elbírálása alapján még a futamidő hátralévő részében, a fennmaradó nyolc évben még legfeljebb 3,5 százalékot tehet rá a báziskamatra, és ezenfelül más díjat nem számíthat fel, csak a szerződéskötési díjat, ami 1 százalék lehet legfeljebb, de maximum 1 millió forint. Ez egy egyszeri költség a hitelszerződés aláírásakor.

Friss a program, alapvetően még ismerkednek vele a vállalkozások, és leginkább azoknak a cégeknek szoktuk ajánlani, akiknek a támogatott programjaiknál az úgynevezett de minimis támogatási keret kimerült. Ez a hitel nem érint de minimis keretet, tehát az a típusú kamattámogatás, ami a Széchenyi-kártyában és az EXIM programokban egyébként van, itt ez nincsen. Várakozásaink szerint azok a vállalkozások fogják majd ezt a konstrukciót igénybe venni, amelyeknek a de minimis keretük már kimerülőben van.

Nyisztor Péter: Ha azt nézzük, hogy milyen jellegű hitelek állnak rendelkezésre, akkor lehetnek olyan cégek, amelyek már mindenfajta támogatási formát igénybe vettek, tehát kvázi nem tudnak igénybe venni egyéb kedvezményeket. Náluk merül fel a kérdés, hogy léteznek-e olyan jellegű beruházások, amelyeket szükségszerűen határidőben kell végigvinniük, és minimum 3–3,5 százalékkal vagy még nagyobb megtérüléssel kell rendelkezni, hiszen nagyjából a 6,5 százalékos vagy a 3 százalékos vagy még kedvezőbb hitelkamatokkal versenyeznek. Ezt a kamatkülönbözetet az adott beruházásnak ki kell termelnie. És ez az, ami egyébként is – több más tényező mellett – elgondolkodtatja a hitelfelvevőket, hogy ezt a pluszterhet érdemes-e bevállalniuk.

Mik az eddigi tapasztalatok, mennyire népszerűek ezek a konstrukciók? Vannak már esetleg adatok arról, hogy hány cég érdeklődik irántuk?

Kollega-Tarsoly Dániel: Amennyire én tudom, az MNB ezt egy hosszú távú programnak szánja, úgyhogy igazából ez csak a bevezető rész, nagyon az elején vagyunk. Mi azt látjuk, hogy egyelőre az egyéb támogatott konstrukciók az árazásban is versenyképesebbek. Ettől függetlenül van érdeklődés, beszélgetünk az ügyfelekkel. Azoknak cégeknek érdekes a konstrukció, akiknek már kimerült a de minimis keret. És olyanok is érdeklődnek, akiknél még nem merült ki, de közelítenek ehhez.

Nyisztor Péter: Az is fontos egyébként a Minősített Vállalati Hitelnél, hogy miközben a többi támogatott konstrukcióban, főleg az EXIM-nél előfordulnak bizonyos ágazati kizárások, addig a Minősített Vállalati Hitelek esetében gyakorlatilag nincsen semmilyen ágazati kizárás vagy hitelcélkizárás. És az agrárszegmens számára is elérhető ez a módozat.

Összességében az egész vállalati hitelezési szegmenst tekintve, illetve az MBH Bankot tekintve milyenek a kilátások akár idénre, akár mondjuk a jövő évre vonatkozóan?

Kollega-Tarsoly Dániel: Terveinket teljesítjük. Az állományi tervünknek megfelelünk időarányosan is, és az év végi tervekhez is nagyon közel állunk már. Azt a kitűzött célt, hogy tartsuk a piaci pozíciónkat és a nagyságrendileg 20 százalékos piaci részesedésünket, ebben az évben is fogjuk tartani, és igazából minden szegmensünk, tehát a nagyvállalati, a középvállalati, a mikro-, kisvállalati és az agrárszegmens egyaránt. Mindegyik szegmens hozza a saját számait. Úgyhogy ezek rendben vannak.

Nyisztor Péter: Azt nyugodtan tudom mondani, hogy az MBH Bank továbbra is komoly szerepet kíván vállalni a cégek támogatásában, és ez igaz a finanszírozási igényüknek a teljesítésére is. Szerintem minden adva ahhoz, hogy mint a korábbi években, a jövőben is nemcsak hogy teljesítsük ezeket a célokat, hanem túl is teljesítsük. Ez azt jelenti, hogy a piachoz képest adott esetben nagyobb mértékben tudjunk növekedni bizonyos ágazatokban, bizonyos szegmensekben.

Kollega-Tarsoly Dániel: Nagyon sokat beszéltünk a hitelezésről, de szerintem most sokkal forróbb téma a betéti piac a magyar bankpiacon, úgyhogy érdemes még erről is egy-két szót beszélni.

A hitelpiac nagyjából egy alvóbb része a bankpiacnak, a betéti piac viszont nagyon is pezsgő. Azt érzékeljük, hogy a betéti piacon hirtelen minden kereskedelmi bank elkezdett nagyon aktív lenni, és ennek megfelelően az árverseny is nagyon agresszív és kompetitív a kereskedelmi bankok körében. Ez azt jelenti, hogy az árazásban eddig azért a referenciakamatokhoz képest olyan 100 bázisponttal alatta áraztuk az egyedi betéteinket a vállalati szegmensben. Mára ez már elérheti akár a referenciakamatot is. És gyakorlatilag minden kereskedelmi bank aktív ezen a piacon.

És mi okozza ezt a nagy pezsgést a betéti piacon?

Kollega-Tarsoly Dániel: Igazából azt lehet látni, hogy az elmúlt két-három évben a támogatott hitelek térnyerése, illetve a hitelbőség a piacon azt eredményezte, hogy a vállalatok szépen fel tudtak halmozni tartalékokat a betétekbe. Viszont ez mára elkezdett egy picit olvadni, tehát a teljes betéti piac csökkenni kezdett, a bankok viszont szeretnék a saját marzsaikat, a saját bevételeiket is maximalizálni. Ez a csökkenő kamatkörnyezetben az elmúlt években csökkenő marzshoz is vezetett, vagyis ugyanazon a betétállományon a bankok kevesebb pénzt tudtak keresni. És mivel a hitelpiac kevésbé aktív, ott nem jön be annyi bevétele a bankoknak, mint amennyi akár a tavalyi évben. És ennek megfelelően próbálják akár a betéti oldalon, akár a tranzakciós jutalékok, illetve a pénzforgalmi díjak és jutalékok piacán ezt beszedni.