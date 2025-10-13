Jó, ha felkészül: ezt a szolgáltatást már nem fogja elérni az OTP Banknál

November 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái – az OTP MobilBank mellett az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak, amelyek már közel 2,5 millió ügyfél mindennapjait segítik – hívja fel a figyelmet az Origo.
Az online bankolás ezentúl tehát két fő csatornán keresztül zajlik:
Azon ügyfeleik, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták, néhány egyszerű lépésben, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges digitális szolgáltatási szerződésüket – derül ki a pénzintézet közleményéből. Erre azért van szükség, mert az új felületek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyekre az OTPdirekt használatához szükséges szerződés nem terjed ki. Aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.
Az OTP InternetBank biztonságos belépést biztosít, könnyebben kezelhető felülettel rendelkezik.
Többek között minden számla egy helyen lesz kezelhető:
A hagyományos banki műveletek kiegészülnek új, innovatív szolgáltatásokkal is – ezekről itt olvashat bővebben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.