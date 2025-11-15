Deviza
Több tízezer forintot takaríthatnak meg a nyugdíjasok, ha a számukra megfelelő bankszámlacsomagot választják

A nyugdíjasoknak érdemes alaposan utánanézniük, hogy milyen bankszámlacsomagot választanak a banki ügyeik intézéséhez, mert jelentős eltérések lehetnek az egyes ajánlatok között. A Magyar Nemzeti Bank összegzése szerint a 65 év felettiek több mint 70 bankszámlacsomag közül választhatnak – ennek megkönnyítésére a jegybank részletes tájékoztató anyagot is készített.
Világgazdaság
2025.11.15., 16:05
Fotó: Világgazdaság

2026 januárjától a 65 év felettiek havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150.000 forintot vehetnek fel díjmentesen ATM-ből és postán. Ezen kívül vásárlás közben is lehet díjmentesen készpénzt felvenni, alkalmanként maximum 40.000 forintig. Ezek a változások biztonságosabbá, olcsóbbá és rugalmasabbá teszik a mindennapi pénzkezelést a nyugdíjasok számára – húzza alá az Origo.

65 év felettiek, nyugdíjas, nyugdíjasok, Dortmund, Németország
A 65 év felettiek jelenleg 75 banki számlacsomag közül választhatnak / Fotó: Shutterstock

A készpénzfelvételt érintő kormányzati intézkedések mellett több bank ajánlata között is megtalálhatóak a kedvezőbb nyugdíjas számlacsomagok, amelyek további előnyöket kínálnak a nyugdíjasok számára. Érdemes odafigyelni a megfelelő bankszámlacsomag kiválasztására, mert sok pénz takarítható meg, ha valaki megfelelő körültekintéssel jár el. 

65 év felettiek: érdemes tudatosan bankolni

A Bankmonitor szakértői szerint az átlagos számlaköltség évi 50 ezer forint körül lehet, amit a nyugdíjasok több mint fele akár teljes egészében megspórolhat. A lakossági bankok kínálatában szerepelnek olyan ingyenesnek nevezett bankszámlák, amelyek egy bizonyos havi érkeztetés teljesítése esetén nem számolnak fel számlavezetési, utalási, készpénzfelvételi és éves kártyadíjakat. Ezen túlmenően még a tranzakciós illeték terhét is átvállalják. 

Vagyis a számlahasználat – a tudatos számlatulajdonosok részére – teljesen ingyenes.

Egy 65 év feletti, jellemzően nyugdíjas banki ügyfél – aki vesz fel készpénzt, havi egy alkalommal hajt végre utalást, alkalmanként vásárol kártyával, medián nyugdíjjal rendelkezik és nem szívesen használ digitális szolgáltatásokat – a legolcsóbban évi 5400 forintért találhat számlát és jelenleg 75 banki számlacsomag közül választhat. 

Érdemes körültekintően eljárni a számlacsomag kiválasztásakor / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Ezek árazásában azonban jelentős, akár 5-szörös, közel húszezer forintos különbség is lehet, csak a legolcsóbb 20 számlacsomagot figyelembe véve. Az összes elérhető számlacsomagot vizsgálva pedig még ennél is nagyobbak a különbségek a fizetett díjakban. 

Ingyenes az alapszámla 

Fontos ugyanakkor, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség megállapodása szerint a bankok ingyenessé tették az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban 4 százalék alá nem süllyed. Így amennyiben az ügyfél nem igényel például sms-szolgáltatást, választhatja az ingyenes alapszámlát.

Az MNB e tárgyban készített összefoglalója arra is kitér, hogy alacsony költségek mellett is elérhetőek olyan számlacsomagok, amelyek tartalmaznak minden lényeges szolgáltatást. Ezért amennyiben egy 65 év feletti ügyfél szeretné csökkenteni a banki költségeit, érdemes megnézni az éves pénzforgalmi költségeit tartalmazó díjkimutatást vagy átgondolni alapvető fizetési szokásait, és ezek figyelembevételével kiválasztani a számára legmegfelelőbb számlacsomagot. 

A fizetési szokásokhoz még pontosabban illeszkedő számításokért érdemes ellátogatni a Magyar Nemzeti Bank Bankszámlaválasztó oldalára,

ahol ki-ki a saját, konkrét fizetési szokásai alapján összehasonlíthatja a számlacsomagok költségeit. Az eredmények a bankok által a Bankszámlaválasztó programba beküldött adatokon alapszanak. A banki költségek csökkentésére az MNB több hasznos tanácsot is ad – ezekről itt olvashat bővebben.

