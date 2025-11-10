Deviza
EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51% BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
készpénz
pénzautomata
OTP
Alkotmánybíróság

Támad az OTP, ez sokaknak fájhat, az ATM-ek telepítéséről szóló törvényt érvényteleníttetnék

Alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a legnagyobb magyar bank más pénzintézetekkel együtt. Az ATM-ek telepítéséről szóló törvényt támadták meg a hozzá kapcsolódó jogszabályokkal együtt.
VG
2025.11.10, 17:20
Frissítve: 2025.11.10, 17:52

Hétfőn a legnagyobb magyar bank, az OTP alkotmányjogi panaszt terjesztett be – erről a Budapesti Értéktőzsde honlapján tájékoztatták a tőkepiaci szereplőket. A panaszt több hitelintézettel közösen terjesztették elő az Alkotmánybíróságnak, a résztvevőket nem nevezte meg a közlemény.

Az ATM-ek telepítéséről szóló törvény az alkotmányjogi panasz célpontja
Az ATM-ek telepítéséről szóló törvény az alkotmányjogi panasz célpontja / Fotó: AFP

Az előterjesztésben kérik „az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény (ATM törvény) és az egyéb vonatkozó jogszabályok (16/2025. (V. 29.) NGM rendelet, 19/2025.(VI. 26.) MNB rendelet, 20/2025 (VI. 26.) MNB rendelet által módosított 1/2023.(I. 17.) MNB rendelet) egyes rendelkezéseinek Alaptörvénybe ütközésének megállapítását”.

A közleményben az OTP a következőképpen indokolta a lépést:

Az ATM-törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM-telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba. 

Megjelent a rendelet: így érkeznek majd a bankautomaták a legkisebb falvakba

2025.05.30. A Magyar Közlönyben olvasható az erről szóló rendelet. A bankautomaták telepítése a magyar falvakba idén megkezdődik, két év alatt mindenkinél lesz ATM.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu