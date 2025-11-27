Sürgős! Ma estétől átmeneti üzemszünet lesz az egyik legnagyobb magyarországi banknál
Rendszerfejlesztés miatt ma estétől a K&H Bank számos szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A jövő héttől pedig több átmeneti üzemszünetre is fel kell készülniük a pénzintézet ügyfeleinek.
Ma estétől előre tervezett bankszünnap lesz a K&H Banknál, majd decemberben több ilyen átmeneti leállásra is fel kell felkészülniük az ügyfeleknek – írja az Origo a pénzintézet honlapján található tájékoztatás alapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
A K&H Banknál az alábbi időpontokban lesznek leállások
- 2025. november 27-én 22:00 órától 2025. november 28-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
- 2025. december 4-én 22:00 órától 2025. december 5-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelés, lassulás lesz tapasztalható a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
- 2025. december 6-án 22:00 órától 2025. december 7-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt szintén átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban, és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.