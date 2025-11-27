Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.5 -0.33% PLN/HUF90.14 -0.14% RON/HUF74.95 -0.16% CZK/HUF15.78 -0.19% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.5 -0.33% PLN/HUF90.14 -0.14% RON/HUF74.95 -0.16% CZK/HUF15.78 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,566.21 -0.24% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,914 +0.48% OTP34,140 -0.91% RICHTER9,795 -0.05% OPUS536 +1.12% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,428.64 +0.06% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,338.96 -0.38% BUX109,566.21 -0.24% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,914 +0.48% OTP34,140 -0.91% RICHTER9,795 -0.05% OPUS536 +1.12% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,428.64 +0.06% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,338.96 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bankszünnap
K&H Bank
ügyfél
üzemszünet
pénzintézet

Sürgős! Ma estétől átmeneti üzemszünet lesz az egyik legnagyobb magyarországi banknál

Rendszerfejlesztés miatt ma estétől a K&H Bank számos szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A jövő héttől pedig több átmeneti üzemszünetre is fel kell készülniük a pénzintézet ügyfeleinek.
Világgazdaság
2025.11.27, 15:12
Frissítve: 2025.11.27, 15:56

Ma estétől előre tervezett bankszünnap lesz a K&H Banknál, majd decemberben több ilyen átmeneti leállásra is fel kell felkészülniük az ügyfeleknek – írja az Origo a pénzintézet honlapján található tájékoztatás alapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

szb20081010_6686, K&H Bank
Több üzemszünetet is bejelentett a K&H Bank / Fotó: Székelyhidi Balázs

A K&H Banknál az alábbi időpontokban lesznek leállások

  • 2025. november 27-én 22:00 órától 2025. november 28-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 
  • 2025. december 4-én 22:00 órától 2025. december 5-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelés, lassulás lesz tapasztalható a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 
  • 2025. december 6-án 22:00 órától 2025. december 7-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt szintén átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban, és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu