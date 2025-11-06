Figyelem: a napokban leállás lesz az egyik hazai nagybanknál
A hét végén fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein az egyik hazai nagybank. Ennek időtartama alatt egyes szolgáltatások átmenetileg nem, vagy csak részben lesznek elérhetők az OTP Banknál.
Bankszünnap lesz ezen a hétvégén az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent közlemény szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra – emeli ki az Origo.
Az OTP Bank hétvégi leállásának részletei
Ahogy a pénzintézet a honlapján írja, fejlesztési okokból november 8-án, 22 órától november 9-én, hajnali 1:50-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
- a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók,
- az internetbank,
- a mobilbank,
- az eBIZ szolgáltatás,
- az Electra alkalmazás,
- a SmartBróker alkalmazás,
- a Vámpénztári rendszer,
- az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása, valamint
- az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).