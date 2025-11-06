Deviza
Figyelem: a napokban leállás lesz az egyik hazai nagybanknál

A hét végén fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein az egyik hazai nagybank. Ennek időtartama alatt egyes szolgáltatások átmenetileg nem, vagy csak részben lesznek elérhetők az OTP Banknál.
Világgazdaság
2025.11.06, 16:17
Frissítve: 2025.11.06, 16:19

Bankszünnap lesz ezen a hétvégén az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent közlemény szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra – emeli ki az Origo.

OTP Bank
A hét végén leállás lesz az OTP Bank több szolgáltatásában / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

Az OTP Bank hétvégi leállásának részletei

Ahogy a pénzintézet a honlapján írja, fejlesztési okokból november 8-án, 22 órától november 9-én, hajnali 1:50-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

  • a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók,
  • az internetbank,
  • a mobilbank,
  • az eBIZ szolgáltatás,
  • az Electra alkalmazás,
  • a SmartBróker alkalmazás,
  • a Vámpénztári rendszer,
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása, valamint
  • az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

