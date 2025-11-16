A Revolut-kártyák birtokosai számára lett veszélyes a Black Friday, ettől az újfajta csalástól óvjuk magunkat

A Revolut jelentős növekedést tapasztal a telefonhívásokon (spoofing) keresztül történő csalási kísérletek számában, amelyek során a támadók azt állítják, hogy a pénzügyi platform, egy bank vagy egy közintézmény képviselői – figyelmeztet a román Nemzeti Kibervédelmi Igazgatóság (NKVI). A pénzünk bánhatja. A Revolut kártyáit Magyarországon is több mint kétmillióan használják.

Revolut-kártyák – a csalás veszélye az online vásárlások felszökése miatt ugrott meg / Fotó: NurPhoto via AFP

Az NKVI szakértői az Agerpres jelentése szerint – az Adevarul idézi – arról tájékoztattak, hogy a csalók indította hívások célja

rávenni az áldozatokat fiktív tranzakciók megerősítésére, pénz átutalására egy »biztonságos számlára«, vagy érzékeny adatok – például PIN-kódok, hitelesítési kódok vagy személyes információk – megadására. A csalók olyan telefonszámokat használnak, amelyek legitimnek tűnnek, néha román előhívóval, és sürgető vagy tekintélyt parancsoló hangnemet vesznek fel, hogy nyomást gyakoroljanak a felhasználókra. Egyes hívók még a Revolut ügyfélszolgálatának munkatársaként is bemutatkoznak.

Revolut: nagyon egyértelmű az üzenet, érdemes az eszünkbe vésni

A Revolut képviselői ebben a vonakozásban nagyon egyértelmű üzenetet küldenek:

Csak a biztonságos alkalmazáson keresztül hívunk fel.

A platform kijelenti, hogy soha nem veszi fel a kapcsolatot a felhasználókkal közvetlen telefonhívással, hacsak nem az alkalmazás csevegésében történt előzetes egyeztetés – írta a román lap.

Bármilyen hívást, amely »a semmiből« érkezik – függetlenül a megjelenő számtól vagy a magyarázattól – csalási kísérletnek kell tekinteni

– hangsúlyozza a vállalat.

A Revolut soha nem kéri telefonhívásban, hogy pénzt küldjünk „biztonságos számlára”, fizessünk bármit, hagyjuk figyelmen kívül az alkalmazás figyelmeztetéseit, vagy adjuk meg a PIN-kódunkat, egyszeri jelszavainkat, személyes adatainkat.

Revolut-kártya vagy más, ezek a csalás jelei

A DNSC szakértői szerint a spoofing típusú csalások egyértelmű jelei a következők:

• a hívás közvetlenül a telefonra érkezik, nem a Revolut alkalmazáson keresztül;

• kéretlen és váratlan;

• a hívó nem beszél folyékonyan románul, vagy sürgető hangnemet használ;

• olyan tranzakcióra hivatkozik, amelyről te nem tudsz;

• pénzküldésre, adatszolgáltatásra vagy gyanús alkalmazás telepítésére próbál rávenni.