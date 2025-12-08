A Revolut bejelentése váratlanul érte a magyar felhasználókat: a fintech cég teljesen kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon, miután a szabályozási környezet változásai miatt már nem tudja biztosítani a megfelelőséget. A hivatalos értesítés értelmében a hazai ügyfelek számára gyakorlatilag véget ér a kriptózás a Revoluton, noha a vállalat uniós szinten épp most kapta meg a működéshez szükséges engedélyeket.

Hivatalos: brutális döntést hozott Magyarországról a Revolut, nem erről volt szó – ez nagyon sokaknak fog fájni / Fotó: daily_creativity

A döntés hátterében az áll, hogy a Revolut Digital Assets Europe Ltd. ugyan megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) engedélyét az EU új kriptoeszköz-szabályozása, a MiCA alapján, ez azonban a magyarországi ügyfelek számára mégsem jelent további bővülést. A cég tájékoztatása szerint a helyi megfelelés fenntartása már nem biztosítható, így a szolgáltatást megszüntetik. A folyamat sajátossága, hogy az új engedélyekre hivatkozva a Revolut egy átmeneti időszak erejéig ismét hozzáférést biztosít a kriptoegyenlegekhez, kizárólag azért, hogy az ügyfelek rendezni tudják a fennmaradó vagyonukat.

A legfontosabb határidő 2025. december 18., eddig az időpontig kell dönteni a még bent lévő kriptoeszközökről.

A felhasználók ebben az átmeneti időszakban eladhatják kriptovalutáikat, vagy láncon történő külső tárcába (on-chain walletbe) utalhatják ki azokat. A Revolut figyelmeztet: aki nem intézi el a kivezetést vagy az eladást a határidőig, annak a rendszer automatikusan értékesíti a kriptoegyenlegét az akkori piaci árfolyamon, a befolyt összeget pedig jóváírja a számlán, majd a kriptoszámlát végleg lezárja.

Bár a kivezetés folyamata csak jövőre zárul le, több funkció már most sem elérhető:

a felhasználók nem vásárolhatnak új kriptovalutát,

nem szerezhetnek kriptót a tanulási modulok (Learn & Earn) teljesítésével,

és nem utalhatnak be új kriptoeszközt a Revolut-számlára.

A már bent lévő összegek ugyanakkor átutalhatók külső tárcába vagy eladhatók.

A stakinget – vagyis a lekötött kriptoegyenlegek után járó hozam megszerzését – külön határidő érinti. A Revolut 2025. december 10-én, közép-európai idő szerint 16 órakor automatikusan megszünteti a meglévő lekötéseket, és az új stakelés lehetősége már most sem érhető el. A feloldási folyamat hossza továbbra is eszközönként változik, de minden lekötés december közepére megszűnik.