Januárban még két leállás is lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Előre tervezett leállások lesznek ebben a hónapban a CIB Banknál, amiről a honlapjukon feltüntetett információkból tájékozódhatnak ügyfeleik. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286. §) miatt hozzák nyilvánosságra – adta hírül az Origo.

Januárban még két bankszünnapra számíthatnak a CIB Bank ügyfelei / Fotó: Székelyhidi Balázs

„Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink fejlesztésén – írják honlapjukon –, melynek része informatikai rendszereink karbantartása is. A karbantartásra tekintettel 2026. januárban még két időpontban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.”

Ekkor lesznek bankszünnapok a CIB Banknál

A 2026.01.27. 22:00 – 2026.01.28. 05:00 és a 2026.01.29. 22:00 – 2026.01.30. 03:00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

A 2026.01.27. 22:00 – 2026.01.28. 05:00 közötti időszakban