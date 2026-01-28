Deviza
EUR/HUF380,66 +0,15% USD/HUF318,57 +0,8% GBP/HUF438,6 +0,35% CHF/HUF413,74 -0,12% PLN/HUF90,55 +0,05% RON/HUF74,7 +0,21% CZK/HUF15,67 -0,05% EUR/HUF380,66 +0,15% USD/HUF318,57 +0,8% GBP/HUF438,6 +0,35% CHF/HUF413,74 -0,12% PLN/HUF90,55 +0,05% RON/HUF74,7 +0,21% CZK/HUF15,67 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 129,09 +0,5% MTELEKOM2 015 +1,74% MOL3 824 -2,25% OTP40 470 +1,41% RICHTER10 750 +1,02% OPUS555 +0,9% ANY7 560 -0,79% AUTOWALLIS166 +3,61% WABERERS5 280 +0,38% BUMIX10 234,03 -0,24% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,86 +0,45% BUX128 129,09 +0,5% MTELEKOM2 015 +1,74% MOL3 824 -2,25% OTP40 470 +1,41% RICHTER10 750 +1,02% OPUS555 +0,9% ANY7 560 -0,79% AUTOWALLIS166 +3,61% WABERERS5 280 +0,38% BUMIX10 234,03 -0,24% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,86 +0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakáshitel
Otthon Start Program
házaspár
egészségpénztár

Nem várt helyről kaptak segítséget a lakáshitelesek

Az idei minimálbér-emelés magával húzott egy hatékony állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást. Egy házaspár évente már közel 233 ezer forintot kaphat vissza „ajándékba” csupán a tudatos pénztárhasználat révén.
Világgazdaság
2026.01.28, 11:18
Frissítve: 2026.01.28, 12:24

A 2026-os év jelentős változást hozott a munkavállalók és a lakáshitelesek életébe is: a bruttó minimálbér összege 322 800 forintra emelkedett. Ez az emelés automatikusan magával húzott egy kevesek által ismert, de annál hatékonyabb állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást – írta meg az Origo.

egészségpénztár, Portrait,Young,Attractive,Hipster,Asia,Female,Owner,Startup,Look,At demján sándor tőkeprogram, kkv, KKVonline fizetés
A bruttó minimálbér emelkedése magával húzott egy kevesek által ismert, de annál hatékonyabb állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást / Fotó: Shutterstock 

A hatályos jogszabályok szerint a pénztári tagok a mindenkori minimálbér 15 százalékáig kérhetik a törlesztőrészletük kifizetését a pénztári számlájukról önsegélyező szolgáltatásként.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-ban a havi limit 48 420 forintra nőtt. 

Éves szinten fejenként 58 040 forintot lehet ilyen módon törleszteni, ami után a 20 százalékos szja-visszatérítésnek köszönhetően 116 208 forintot utal vissza az állam a pénztári számlára.

Sokan még mindig csak gyógyszerre vagy magánorvosi vizsgálatok kifizetésére használják az egészségpénztárukat, pedig a lakáshitel-törlesztés az egyik leghatékonyabb módja az adó-visszatérítés maxi malizálásának. Egy 20 éves futamidejű hitel esetén ezzel a módszerrel több millió forintot spórolhat meg összességében egy család.

Ez pedig mind többeket érint, ugyanis az elmúlt hónapokban valóságos roham indult a hitelpiacon: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint novemberben – az októberi történelmi csúcsot túlszárnyalva – újabb rekord dőlt meg, és 274 milliárd forintra emelkedett az új lakáshitel-szerződések összege. Mindez egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető, amely a teljes kihelyezés több mint 70 százalékát tette ki. A hitelfelvevők számára most az egyik legfontosabb kérdés a törlesztőrészletek optimalizálása, amiben az egészségpénztárak nyújtják a legnagyobb segítséget.

Egészségpénztári számlával duplázható a keret 

Ez a lehetőség különösen a házaspároknak kínál kiugró előnyöket. Ha ugyanis a lakáshitelben mindkét fél adósként, adóstársként szerepel, és mindketten rendelkeznek saját egészségpénztári számlával, a keret megduplázható. Így a család havi szinten már 96 840 forintot, éves szinten pedig több mint 1,1 millió forintot tud a pénztári befizetéseiből rendezni a bankkal.

Ebben az esetben a család összesített adó-visszatérítése eléri a 232 416 forintot. 

Hogy ez mekkora segítséget jelent, jól mutatja egy átlagos hitelösszeg példája: egy 25-30 millió forintos összegű Otthon Start hitel esetében a havi törlesztőrészlet jellemzően 116–140 ezer forint körül alakul. A kapott adó-visszatérítés tehát akár másfél-két havi teljes törlesztőrészletet fedez.

A rendszer rugalmasságát tovább növeli, hogy a 2025 júliusa óta érvényben lévő szabályok szerint már nem kell 180 napot várni a befizetett összeg felhasználásával az önsegélyező szolgáltatásoknál. Ez azt jelenti, hogy a tagok szinte azonnal elindíthatják a kifizetést a lakáshitelükre, amint a pénz megérkezett a számlájukra. A szolgáltatás igénybevételéhez csupán a hitelszerződés másolatára és az utolsó három havi banki kivonatra van szükség, amellyel igazolható a folyamatos, elmaradásmentes törlesztés lakáscélú jelzáloghitel esetén.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu