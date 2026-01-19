Deviza
Több tízmilliárd forint – az MBH Jelzálogbank uralta a jelzáloglevél-piacot 2025-ben

Az MBH Jelzálogbank 2025-ben piacvezető pozíciót ért el a hazai jelzáloglevél-kibocsátások terén, több mint 55 milliárd forintos forgalommal és 28,4 százalékos részesedéssel. A bank egyedüliként kínált dedikáltan lakossági befektetőknek szóló jelzálogleveleket, emellett nemzetközi, euróalapú kibocsátást hajtott végre.
VG
2026.01.19, 11:50
Frissítve: 2026.01.19, 12:04

Az MBH Jelzálogbank érte el a legnagyobb jelzáloglevél-kibocsátási volument a hazai piacon 2025-ben: összesen több mint 55 milliárd forint értékben hozott forgalomba jelzáloglevelet, és az egyedüli intézmény volt Magyarországon, amely dedikáltan lakossági befektetőknek szánt jelzálogleveleket is értékesített – közölte a pénzintézet.

Balatonboglár,,Hungary,-,21th,August,2025:,Night,View,Of,The Több tízmilliárd forint – az MBH Jelzálogbank uralta a jelzáloglevél-piacot 2025-ben
Fotó: TheCarPhotographer / Shutterstock

A bank összesen 16 jelzáloglevél-kibocsátási tranzakciót hajtott végre 2025 során, és a korábbi évekhez képest új struktúrában, három különböző csatornán keresztül forgalmazott jelzáloglevelet. Ezek keretében öt alkalommal hazai intézményi befektetőknek, tíz alkalommal hazai lakossági befektetőknek, valamint egy alkalommal a nemzetközi tőkepiacon, euróalapon vont be forrásokat.

A hazai intézményi befektetőknek szánt, forintalapú jelzáloglevél-kibocsátások volumene 2025-ben 43,6 milliárd forintot tett ki. A lakossági befektetők számára az MBH Jelzálogbank 11,84 milliárd forint értékben értékesített a dedikáltan e körnek szánt jelzálogleveleket, amivel 2025-ben egyedüli kibocsátóként volt jelen ebben a piaci szegmensben, új befektetői réteget vonva be a jelzáloglevél-piacra.

A nemzetközi intézményi befektetők felé a bank 100 millió euró össznévértékű jelzáloglevél-kibocsátással jelent meg. Az MBH Jelzálogbank első nemzetközi kibocsátásán kimagasló kereslet mutatkozott, a kibocsátás pedig mérföldkőnek számított a hitelintézet tőkepiaci stratégiájában, és nagyban hozzájárult a forrásbevonás piaci diverzifikációjához.

Meghatározó szerep a hazai jelzáloglevél-piacon

A teljes hazai forintjelzáloglevél-piacon 195,3 milliárd forint értékben hoztak forgalomba jelzáloglevelet 2025-ben. Ebből az MBH Jelzálogbank kibocsátása 55,45 milliárd forintot, vagyis a teljes volumen 28,4 százalékát tette ki, ezzel első számú jelzáloglevél-kibocsátó volt a belföldi piacon.

A hitelintézet a fenntartható finanszírozás területén is megtartotta jelenlétét: a jelzáloglevél-piacon összesen 39,15 milliárd forint értékben került sor zöldkibocsátásokra, ebből 8,39 milliárd forint az MBH Jelzálogbankhoz kapcsolódott.

„A 2025-ös év eredményei tükrözik tőkepiaci stratégiánk sikerét: a hazai jelzáloglevél-piacon a legnagyobb kibocsátóként voltunk jelen, miközben az intézményi, a lakossági és a nemzetközi befektetők számára egyaránt vonzó, kiszámítható befektetési lehetőségeket kínáltunk. Első nemzetközi kibocsátásunk mellett különösen büszkék vagyunk arra, hogy a lakossági jelzáloglevelek piacán egyedüliként tudtunk megjelenni, valamint arra, hogy zöldjelzálogleveleinkkel a fenntartható finanszírozás területén továbbra is aktívan hozzájárulunk a piac fejlődéséhez” – mondta dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

