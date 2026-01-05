Rendkívüli közleményt adott ki az egyik hazai nagybank, minden ügyfél érintett

Más pénzitézetekhez hasonlóan, az OTP Bank is rendszeresen tart karbantartási leállásokat, amelyek érintik az internetbankot, mobilbankot, kártyás fizetéseket és néha a hiteligénylési vagy befektetési szolgáltatásokat is; az aktuális leállásokról érdemes tájékozódni a bank hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra – hívja fel a figyelmet az Origo.

A héten fejlesztések miatt bankszünnap lesz az OTP Banknál / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bankszünnapok az OTP Banknál januárban

Legutóbb négynapos leállásra került sor: fejlesztési okokból 2026. január 1-jén hajnali 2 órától január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfólió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem voltak elérhetők a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon.

Újabb leállás 2026. január 8–9-én

Fejlesztési okokból 2026. január 8-án 22 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45-ig a lakossági hiteligénylésekhez

az ingatlan- és jelzáloghitelhez,

a személyi kölcsönhöz,

a babaváró kölcsönhöz,

az áruhitelhez,

a hitelkártyához,

és a folyószámlahitelhez

kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetők.