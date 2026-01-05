Rendkívüli közleményt adott ki az egyik hazai nagybank, minden ügyfél érintett
Más pénzitézetekhez hasonlóan, az OTP Bank is rendszeresen tart karbantartási leállásokat, amelyek érintik az internetbankot, mobilbankot, kártyás fizetéseket és néha a hiteligénylési vagy befektetési szolgáltatásokat is; az aktuális leállásokról érdemes tájékozódni a bank hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra – hívja fel a figyelmet az Origo.
Bankszünnapok az OTP Banknál januárban
Legutóbb négynapos leállásra került sor: fejlesztési okokból 2026. január 1-jén hajnali 2 órától január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfólió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem voltak elérhetők a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon.
Újabb leállás 2026. január 8–9-én
Fejlesztési okokból 2026. január 8-án 22 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45-ig a lakossági hiteligénylésekhez
- az ingatlan- és jelzáloghitelhez,
- a személyi kölcsönhöz,
- a babaváró kölcsönhöz,
- az áruhitelhez,
- a hitelkártyához,
- és a folyószámlahitelhez
kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetők.