Rohamtempóban terjed Magyarországon egy új fizetési módszer, amely megáshatja a bankkártyák sírját

A hetekben újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai fizetési piac, amikor a Príma egyes szupermarketjei után a Praktiker teljes országos hálózatában bevezette a magyar fejlesztésű qvik mobilfizetési rendszert, amely ráadásul már a Díjneten is elérhető . Ez egyértelműen a digitális fizetési szokások fejlődését jelzi, és a szakértők szerint a qvik az azonnali fizetési rendszer után a magyar pénzforgalom következő sikertörténetévé válhat. Az egyik legbiztonságosabb digitális fizetési megoldás népszerűsége folyamatosan növekszik – számolt be róla az Origo.

A Praktiker teljes hálózatában bevezette a qvik fizetési megoldást / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A qvik rohamosan terjed, mivel egyre több magyar bank ügyfelei, kereskedője és szolgáltatója vezeti be ezt az azonnali fizetési rendszert, amely a magyar bankok (pl. OTP Bank, CIB Bank, Erste Bank) mobilalkalmazásain keresztül érhető el.

Lényege, hogy QR-kód, NFC és linkek révén teszi lehetővé a bankkártyaadatok megadása nélküli, azonnali és díjmentes (vagy kedvezőbb) átutalásos fizetést a mobilbanki alkalmazásokban. Más szóval QR-kód beolvasása, NFC érintés POS terminálon, vagy egy qvik-linkre kattintás révén indítható a fizetés, ami az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesül.

Rohamléptekkel tör előre a qvik

Ezt az állítást támasztják alá az MNB adatai is, amelyek szerint 2025. harmadik negyedévére érdemben felgyorsult a qvik-alapú tranzakciók terjedése, mind darabszámban, mind forgalmi értékben.

Ebben az időszakban közel 10 milliárddal, 17,1 milliárd forintra emelkedett az az összeg, amelyet az azonnali fizetési rendszerre alapozott, korszerű fizetési mód felhasználásával fizettek a kereskedőknél a fogyasztók.

A tavalyi év harmadik negyedévében 421 ezer qvik-tranzakció valósult meg, ami darabszámban közel nyolcszoros, értékben pedig több mint tizenkétszeres bővülést jelent az indulás utáni első teljes negyedévhez, 2024. utolsó három hónapjához képest. Sőt, a BiztosDöntés szakértője szerint a negyedéves dinamika is kiemelkedő : a qvik-forgalom értéke július és szeptember között közel 10 milliárd forinttal, több mint 2,2-szeresére nőtt a megelőző, tavaszi negyedév adataihoz képest. Eközben a júniusi 23 ezer forint körüli átlagos tranzakciós érték 40 ezer forint fölé emelkedett, ami jóval magasabb a bankkártyás tranzakciók értékénél.