Leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb hazai bank

A Raiffeisen Bank a tájékoztatása szerint fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a napokban, ami egyes szolgáltatásoknál esetleg lassulást okozhat.
Világgazdaság
2026.01.12, 16:35
Frissítve: 2026.01.12, 16:54

Az idei év elején már több banki szünnapról is beszámoltunk, más pénzintézetekhez hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra – emeli ki az Origo.

Belgrade,,Serbia,,January,2,,2025,Raiffeisen,Bank,Logo
Rendszerkarbantartás lesz a napokban a Raiffeisen Banknál / Fotó: Vladimir Tereshkov / Shutterstock

Hivatalos közleménye szerint a Raiffeisen Bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 14-én, 00:01–03:00 között rendszerfejlesztésre kerül sor. 
A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban jelzik, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás egyes szolgáltatások működésében előfordulhat.

A  Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők:

  • bankkártya- és hitelkártya-tranzakciók, 
  • bankkártya- és hitelkártya-fizetés, 
  • készpénzfelvét,
  • ATM-készpénzbefizetés, 
  • egyenleglekérdezés, kártyaigénylés.
