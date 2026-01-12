Leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb hazai bank

Az idei év elején már több banki szünnapról is beszámoltunk, más pénzintézetekhez hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra – emeli ki az Origo.

Rendszerkarbantartás lesz a napokban a Raiffeisen Banknál / Fotó: Vladimir Tereshkov / Shutterstock

Hivatalos közleménye szerint a Raiffeisen Bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 14-én, 00:01–03:00 között rendszerfejlesztésre kerül sor.

A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban jelzik, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás egyes szolgáltatások működésében előfordulhat.

A Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők: