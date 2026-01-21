Deviza
hitelfelvétel
Nagy Márton
nemzetgazdaság

Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba: ezért nem jelent plusz terhet a SAFE-hitel

Az elmúlt napokban ismét a SAFE-hitel került a gazdasági és politikai viták középpontjába. A konstrukció céljáról, költségvetési hatásáról és finanszírozási előnyeiről Nagy Márton részletesen írt közösségi oldalán. A nemzetgazdasági miniszter szerint a SAFE-hitel nemcsak olcsóbb forrást jelent, hanem a már tervezett védelmi kiadások finanszírozását is biztonságosabbá teszi.
VG
2026.01.21, 14:44

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében négy pontban foglalta össze a SAFE-hitelhez kapcsolódó kormányzati álláspontot. A tárcavezető megfogalmazása szerint a konstrukció célja és pénzügyi hatása eltér attól, ahogyan a közbeszédben gyakran megjelenik.

Fotó: Purger Tamás

A miniszter elsőként azt hangsúlyozta, hogy a SAFE nem háborús, hanem védelmi hitel. Értelmezése szerint a forrás lehetőséget ad arra, hogy a Magyar Honvédség olyan védelmi képességeket szerezzen meg, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon fegyveres konfliktusokból, és a biztonsági környezet stabil maradjon. A bejegyzés érvelése alapján a hitel felhasználása nem offenzív célokat szolgál, hanem a nemzeti védelem megerősítését.

A második pont a költségvetési hatásokat érinti. A miniszter szerint 

a SAFE-hitelből kizárólag olyan védelmi beruházások valósulnának meg, melyek már korábban is szerepeltek az állami költségvetési tervekben. 

Ennek megfelelően a hitel nem új kiadásokat teremt, hanem a tervezett piaci devizakötvény-kibocsátást váltja ki. A kormány álláspontja szerint ez azt jelenti, hogy a konstrukció nem növeli az államadósság szintjét, csupán a finanszírozás módja változik.

A harmadik megállapítás a finanszírozási költségekre vonatkozik. A poszt szerint a SAFE-hitel kamata 200 bázisponttal alacsonyabb a jelenleg elérhető piaci devizahiteleknél. A miniszter számítása alapján ez a különbség a futamidő során évente mintegy 125 milliárd forint megtakarítást jelenthet az állam számára. A hosszú futamidő miatt a hitel szerinte kiszámíthatóbb és stabilabb finanszírozást biztosít a védelmi fejlesztésekhez, ami a költségvetési tervezést is megkönnyíti.

A negyedik pont a megállapodás időzítésére és a várható pénzmozgásra tér ki. A bejegyzés szerint 

a megállapodás megkötésére hamarosan sor kerülhet, 

és ezt követően a következő hónapokban a magyar költségvetés megkaphatja a teljes hitelkeret 15 százalékát előlegként. A teljes keretösszeg 16,2 milliárd euró, melyből az előleg 2,43 milliárd eurót jelent. Ez mai árfolyamon hozzávetőleg 6 300 milliárd forintos (16,2 milliárd euró), illetve mintegy 950 milliárd forintos (2,43 milliárd euró) nagyságrendet képvisel, az árfolyam függvényében.

Zavarja az EU szemét Magyarország SAFE-hitele

Pár napja az Európai Parlament plenáris ülésén vitát kezdeményeztek a Magyarországnak is elérhető SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramról, mely összesen 150 milliárd eurós kerettel támogatja a tagállami védelmi beruházásokat. 

Magyarország a legnagyobb kedvezményezettek közé tartozhat, a becslések szerint legfeljebb 16,2 milliárd eurónyi forráshoz juthat, 

mellyel Franciaországgal holtversenyben a harmadik helyen állna. A vitát a zöldfrakció indította, elsősorban azért, mert szerintük a hitelhez nem kapcsolódnak olyan szigorú jogállamisági, emberi jogi és korrupcióellenes feltételek, mint más, korábban felfüggesztett uniós források esetében. Az Európai Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a SAFE-hitel kizárólag védelmi célokra használható fel, a kifizetések projektalapú ellenőrzés mellett történnek, és a Tanács jóváhagyása esetén az első folyósítások 2026 elején indulhatnak.

