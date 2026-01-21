Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében négy pontban foglalta össze a SAFE-hitelhez kapcsolódó kormányzati álláspontot. A tárcavezető megfogalmazása szerint a konstrukció célja és pénzügyi hatása eltér attól, ahogyan a közbeszédben gyakran megjelenik.

Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba: ezért nem jelent plusz terhet a SAFE-hitel / Fotó: Purger Tamás

A miniszter elsőként azt hangsúlyozta, hogy a SAFE nem háborús, hanem védelmi hitel. Értelmezése szerint a forrás lehetőséget ad arra, hogy a Magyar Honvédség olyan védelmi képességeket szerezzen meg, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon fegyveres konfliktusokból, és a biztonsági környezet stabil maradjon. A bejegyzés érvelése alapján a hitel felhasználása nem offenzív célokat szolgál, hanem a nemzeti védelem megerősítését.

A második pont a költségvetési hatásokat érinti. A miniszter szerint

a SAFE-hitelből kizárólag olyan védelmi beruházások valósulnának meg, melyek már korábban is szerepeltek az állami költségvetési tervekben.

Ennek megfelelően a hitel nem új kiadásokat teremt, hanem a tervezett piaci devizakötvény-kibocsátást váltja ki. A kormány álláspontja szerint ez azt jelenti, hogy a konstrukció nem növeli az államadósság szintjét, csupán a finanszírozás módja változik.

A harmadik megállapítás a finanszírozási költségekre vonatkozik. A poszt szerint a SAFE-hitel kamata 200 bázisponttal alacsonyabb a jelenleg elérhető piaci devizahiteleknél. A miniszter számítása alapján ez a különbség a futamidő során évente mintegy 125 milliárd forint megtakarítást jelenthet az állam számára. A hosszú futamidő miatt a hitel szerinte kiszámíthatóbb és stabilabb finanszírozást biztosít a védelmi fejlesztésekhez, ami a költségvetési tervezést is megkönnyíti.

A negyedik pont a megállapodás időzítésére és a várható pénzmozgásra tér ki. A bejegyzés szerint

a megállapodás megkötésére hamarosan sor kerülhet,

és ezt követően a következő hónapokban a magyar költségvetés megkaphatja a teljes hitelkeret 15 százalékát előlegként. A teljes keretösszeg 16,2 milliárd euró, melyből az előleg 2,43 milliárd eurót jelent. Ez mai árfolyamon hozzávetőleg 6 300 milliárd forintos (16,2 milliárd euró), illetve mintegy 950 milliárd forintos (2,43 milliárd euró) nagyságrendet képvisel, az árfolyam függvényében.