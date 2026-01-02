Deviza
Csillagászati összeget fialt tavaly Vilmos hatalmas hercegi birtoka

Egy hatalmas birtokból származó tetemes bevételek nyújtanak fedezetet a walesi herceg és családja megélhetésére. Megjelent a tételes kimutatás arról, hogy milyen összegből gazdálkodhatott tavaly Vilmos.
Világgazdaság
2026.01.02, 19:01

Vilmos walesi hercegi rangja jelentős anyagi forrásokkal jár. Egy 2025. júniusi jelentés szerint tekintélyes, 30 millió dolláros jövedelmet kapott a hivatalba lépését követő második évben a Cornwalli Hercegség vagyonából – számolt be róla az Origo . A Cornwalli Hercegség egy cím és a vele járó vagyon, amelyet akkor örökölt, amikor apja, Károly király – az addigi walesi herceg – 2022-ben trónra lépett.

Vilmos
Vilmos jelentős jövedelemre tesz szert hercegi címéből / Fotó: Henry Nicholls

A Cornwalli Hercegség tavalyi 2025-ös éves jelentése 22,9 millió font (több mint 10 milliárd forint) bevételről számolt be a 2024–2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan. 

Ez az összeg nyújt fedezetet Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük hivatalos, jótékonysági, valamint magáncélú kiadásaira

– részletezi a People.

Hatalmas birtok gondoskodik Vilmos herceg megélhetéséről

A királyi család tagjaként a walesi herceg nem kap a szó hagyományos értelmében vett jövedelmet. 

Ehelyett éves kiadásait nagyrészt a Cornwalli Hercegség fedezi, egy birtok, amelyet még III. Edward király alapított 1337-ben a trónörökös megélhetésének biztosítására. 

Ez a hatalmas, több mint egymilliárd dollár értékű uradalom 130 000 hektáron terül el Anglia és Wales 23 megyéjében, és földeket, gazdaságokat, házakat, továbbá egyéb vagyontárgyakat foglal magában. Egyesekben talán felmerülhet a kérdés, hogy vajon fizet-e személyi jövedelemadót Vilmos – erről itt olvashat.

 

