Figyelem: holnap estétől leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.

Az Erste Bank továbbra is elérhető szolgáltatásai ebben az időszakban:

Azonnali átutalások fogadása

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

ATM-készpénzfelvétel és -készpénzbefizetés belföldön

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal-szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

