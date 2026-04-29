Figyelem: kérdésessé vált a nyugdíjkorhatár, később lehet nyugdíjba menni

Mivel a jelenlegi rendszer fenntarthatatlanná vált, ezért a román kormány szándékai szerint megemelkedhet a katonai és rendőri erők nyugdíjkorhatára. Emellett további, a nyugdíjak mértékét érintő változások is jöhetnek ebben a körben.
2026.04.29, 16:01
Frissítve: 2026.04.29, 16:11

Ilie Bolojan román miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány javaslatot tesz a katonai és rendőri erők nyugdíjkorhatárának emelésére, miután a jelenlegi rendszer gazdaságilag már nem fenntartható – mondta a kormányfő az Europa FM-nek adott interjújában, írja az Origo a Ziarul Financiar nyomán.

Romániában egyes szakterületeken változhatnak a nyugdíjkorhatárok / Fotó: chayanuphol / Shutterstock

Bolojan rámutatott arra, amit korai nyugdíjazásként emlegetett, hogy egyes állománycsoportok tagjai már a 40-es éveik végén elhagyják a szolgálatot. „Vannak olyanok, akik 47, 48, 50, 52 évesen vonulnak nyugdíjba... ez így már nem fenntartható” – közölte, hozzátéve, hogy „a katonaság, a rendőrség számára nincs más lehetőség”.

Nem csak a nyugdíjkorhatárról van szó

A Romania Insider hozzáteszi: a miniszterelnök jelezte, hogy a jövő héten egy konkrét javaslatot fognak benyújtani, a Helyreállítási és Ellenálló képességi Terv (RRF) programjának egyik kulcsfontosságú kötelezettségvállalásához kapcsolódó egységes bértörvénnyel kapcsolatos szélesebb körű reformokkal együtt.

A tervezett változtatások ugyanakkor túlmutatnak a nyugdíjkorhatáron. 

Bolojan a nyugdíjjogosultsághoz szükséges minimális szolgálati idő emelését is kilátásba helyezte, azzal érvelve, hogy a jelenlegi 15–20 éves időtartam nem elegendő, azt jelentősen meg kell emelni.

