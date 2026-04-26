Otthon Start Program
Beindult a dominóhatás: a bankok sorra csökkentik az otthon startos hitelek kamatát

A bankok sorra csökkentik az otthon startos hitelek eredetileg 3 százalékos kamatát, ami hosszabb távon jelentősebb megtakarítást eredményezhet a hitelfelvevőnek, mint első látásra tűnik. Érdemes alaposan utánaszámolni annak, hogy az alacsonyabb hitelkamattal, vagy a hitelhez nyújtott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel járunk-e jobban.
2026.04.26, 16:30
Frissítve: 2026.04.26, 17:16

Érezhető csökkenést hozhat az otthon startos hitelt igénylők által kifizetendő kamat összegében az, ha a maximálisan megengedett, évi 3 százalékos kamathoz képest valamivel alacsonyabb áron veszik igénybe a konstrukciót. Ez annak ellenére van így, hogy az egyes bankok által adott, többnyire 0,1-0,2 százalék közötti engedmény első látásra nem tűnik jelentősnek – hangsúlyozza az Origo cikke.

Akár jóval több megtakarítást eredményezhet az Otthon Startnál az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

Több mint egymillió forint is megtakarítható egy átlagos otthon startos hitelnél

Egy átlagosnak mondható – 25 éves futamidejű, 35 millió forintos összegű – otthon startos hitel teljes futamideje alatt közel 14,8 millió forint kamatot kell kifizetni, ha az igénylő a megengedett legmagasabb, évi 3 százalékos kamattal veszi fel a kölcsönt. Évi 2,80 százalékos kamatnál viszont már 13,7 millió forint közelébe olvad a kifizetendő kamat, tehát az adós közel 1,1 millió forint kamatterhet takaríthat meg abban az esetben, ha az eredeti ütemezésnek megfelelően fizeti vissza a hitelt. 

Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb kamattal jóval több megtakarítás érhető el egy átlagos otthon startos hitelnél, mint a kölcsön mellé kínált egyszeri jóváírási és egyéb kedvezményekkel. 

Persze az összevetésnél nem árt figyelembe venni, hogy a kölcsön mellé kínált jóváírások és az induló költségekből adott engedmények azonnal érvényesíthetők, miközben a fizetendő kamatnál elért megtakarítás apránként jelentkezik, és a mértékét az is befolyásolja, hogy az adós végül mennyi idő alatt fizeti vissza a hitelt.

Az elmúlt hónapokban több bank is lejjebb vitte az otthon startos hitel kamatát, és már öt olyan szolgáltató is akad, amely a megengedett évi 3 százalékosnál alacsonyabb kamatot is elérhetővé tesz – erről itt tájékozódhat részletesebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
