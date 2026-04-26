Nyugdíj: új szabályok jönnek az év közepétől

Az Origo cikke felhívja a figyelmet arra, hogy július 1-jétől az élettársak esetében az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot ki fogja zárni az a tény, ha az élettársak valamelyike más személlyel házasságban állt a halál időpontjában. Az Adózóna összefoglalója szerint megszűnik továbbá a különélő házastársra vonatkozó azon szabály, mely csak tartásdíj esetén adott lehetőséget az özvegyi nyugdíjra.

Az év közepétől változások jönnek az özvegyi nyugdíjban

Kik jogosultak az özvegyi nyugdíjra?

A 2025. évi LI. törvény elfogadásával módosultak az özvegyi nyugdíj feltételei. Noha a jogszabály már az idei év elejével hatályba lépett, az új rendelkezéseket csak a jogszerző 2026. június 30-át követő elhalálozásának esetén kell alkalmazni.

A módosítások egyszerre jelentenek lazítást és szigorítást is.

A változások nem érintik az ideiglenes ellátást, amely haláleset után egy évig jár, mértéke pedig az elhunyt nyugdíjának 60 százaléka, valamint a fő szabály szerinti nyugdíj alapfeltételeit sem, de szigorítják a feltételeket, és az emelés a meglévő összegeket érinti.

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság – azonosan a többi hozzátartozói nyugellátással – az elhunyt jogszerző által megszerzett szolgálati idő alapján keletkezik. A jogszerzés akkor állapítható meg, ha az elhunyt nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett az elhalálozási életkorára meghatározott mértékű szolgálati idővel. Egyedül a baleseti hozzátartozói nyugellátások állapíthatók meg az elhunyt szolgálati idejére tekintet nélkül.

Korábban megírtuk, hogy az özvegyi nyugdíjra már nemcsak a házastársak jogosultak, hanem többek között az élettárs is, amennyiben a jogszerzővel annak haláláig együtt élt, bizonyos feltételek szerint. Összegezve: özvegyi nyugdíjra jogosult

a házastárs,

a bejegyzett élettárs,

továbbá az élettárs, ha a meghatározott mértékű (tíz év, illetve közös gyermek esetén egy év) együttélési időt teljesítette,

valamint az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs.

Az özvegyi nyugdíj az elhunyt halálát követő egy éven át ideiglenes özvegyi nyugdíjként, ezt követően, ha az erre vonatkozó feltételek teljesülnek, rendes özvegyi nyugdíjként folyósítható.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.