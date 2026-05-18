Figyelem: hétfő estétől üzemszünet lesz az egyik hazai nagybanknál

A CIB Bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy ma estétől több elektronikus szolgáltatásban átmeneti kiesés várható, egyes szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek. Júniusban több hasonló leállásra is sor kerül.
2026.05.18, 15:30
Frissítve: 2026.05.18, 15:33

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást a CIB Bank az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. Ezért átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében ma estétől, illetve június hónapban több alkalommal is – hívja fel a figyelmet az Origo.

Több leállás is lesz a CIB Banknál a digitális szolgáltatásokban / Fotó: Pru Studio / Shutterstock

„Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereink karbantartása is” – tájékoztat honlapján a CIB Bank.

Az alábbi időpontokban várható üzemszünet a CIB Banknál

2026. 05. 18., 22:00–2026. 05. 19., 02:00 közötti időszakokban

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Júniusban is több átmeneti üzemszünetre számíthatnak a pénzintézet ügyfelei – erről itt olvashat bővebben.

 

