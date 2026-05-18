Figyelem: hétfő estétől üzemszünet lesz az egyik hazai nagybanknál

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást a CIB Bank az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. Ezért átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében ma estétől, illetve június hónapban több alkalommal is – hívja fel a figyelmet az Origo.

Több leállás is lesz a CIB Banknál a digitális szolgáltatásokban /

„Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereink karbantartása is” – tájékoztat honlapján a CIB Bank.

Az alábbi időpontokban várható üzemszünet a CIB Banknál

2026. 05. 18., 22:00–2026. 05. 19., 02:00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Júniusban is több átmeneti üzemszünetre számíthatnak a pénzintézet ügyfelei.