Azonnali figyelmeztetést adott ki a hazai nagybank
Előre tervezett bankszünnapok lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál, a honlapjukon található tájékoztatás szerint – számolt be róla az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286 §) miatt hozzák nyilvánosságra.
Az alábbi időszakokban lesznek leállások a K&H Banknál
Azt írják, hogy 2026. május 21-én 22:00 órától 2026. május 22-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik
- a K&H e-bank,
- K&H mobilbank,
- K&H e-portfólió,
- K&H e-posta,
- K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban,
- valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
2026. május 30-án 23:00 órától 2026. május 31-én 8:30-ig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt – az ezzel kapcsolatos információkat ide kattintva olvashatja el.