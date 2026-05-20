Azonnali figyelmeztetést adott ki a hazai nagybank

Előre tervezett bankszünnapok lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál, a honlapjukon található tájékoztatás szerint – számolt be róla az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286 §) miatt hozzák nyilvánosságra.

Az alábbi időszakokban lesznek leállások a K&H Banknál

Azt írják, hogy 2026. május 21-én 22:00 órától 2026. május 22-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik

a K&H e-bank,

K&H mobilbank,

K&H e-portfólió,

K&H e-posta,

K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban,

valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2026. május 30-án 23:00 órától 2026. május 31-én 8:30-ig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt – az ezzel kapcsolatos információkat ide kattintva olvashatja el.