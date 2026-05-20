Levelet küld a Revolut minden magyar ügyfelének, nagyon nem fognak örülni neki: jönnek a plusz díjak – azonnal reagáltak a hazai bankok

A Revolut elindította a magyarországi ügyfelek hivatalos tájékoztatását arról, hogy számláikat a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez helyezik át. A változás összhangban áll a magyar banki szabályozással, és több szempontból is közelebb hozza a szolgáltatást a hagyományos hazai bankszámlákhoz – írja a BiztosDöntés.hu

Új fejezet kezdődik a Revolut magyarországi működésében / Fotó: NurPhoto via AFP

Az áthelyezéssel a lakossági ügyfelek magyar bankszámlaszámot (IBAN) kapnak, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, így lehetővé válik a belföldi azonnali utalás, a fizetési kérelem és a QR-kódos fizetés használata is. Emellett magyar nyelvű ügyfélszolgálatot ígér a Revolut, egyelőre chaten keresztül, később várhatóan telefonon is.

Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy sokan elsődleges bankszámlaként használják a Revolutot, például fizetés fogadására. Akik már megkapták erről a levelet, azokkal a Revolut azt közölte: “az általános szerződési feltételeinkkel és a magyar banki szabályozással összhangban a számladíjakat részben módosítjuk, hogy tükrözzék a helyi magyarországi szolgáltatási költségeket”. Ez alapján a Revolut magyarországra kerülő ügyfeleinek hamarosan meg kell barátkozniuk az alábbi díjakkal:

a Standard és Plus csomagoknál 0,45 százalékos átutalási díj vonatkozik minden 50 000 forintot meghaladó átutalásra

a Premium és Metal csomagnál az ügyfelek havi egymillió forint összegű kerettel rendelkeznek, amelynek erejéig a díjat nem számítják fel – a keret a tranzakcióik 50 000 forintot meghaladó részére vonatkozik

az Ultra csomagnál az ügyfelek teljesen mentesülnek e díjtétel alól

az átutalási díjak felső határa minden esetben 20 000 forint

ezek az átutalási díjak viszont nem vonatkoznak más Revolut-számlákra történő átutalásokra

az új díjak legkorábban az ügyféltájékoztató e-mail beérkezésétől számítva 15 nap múlva lépnek hatályba, de előfordulhat, hogy csak később alkalmazzák azokat

a módosított díjak csak az adott számla magyarországi fióktelephez történő áthelyezése után lépnek érvénybe

Éppen ez az a lehetőség, amiért a hazai bankok már előre készültek a Revolut letelepedésére. A Gránit Bank például teljesen megújította a számlacsomagjait, az OTP Bank pedig korábbi akciós kedvezményeit tette véglegesen ingyenessé, éppen azokat, amelyeket a Revolutnál is nagy vonzerőt jelentenek. Mindeközben a pénzintézetek rekordmagasságú belépési bónuszokkal csábítják magukhoz az új ügyfeleket.