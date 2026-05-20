Levelet küld a Revolut minden magyar ügyfelének, nagyon nem fognak örülni neki: jönnek a plusz díjak – azonnal reagáltak a hazai bankok
A Revolut elindította a magyarországi ügyfelek hivatalos tájékoztatását arról, hogy számláikat a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez helyezik át. A változás összhangban áll a magyar banki szabályozással, és több szempontból is közelebb hozza a szolgáltatást a hagyományos hazai bankszámlákhoz – írja a BiztosDöntés.hu
Az áthelyezéssel a lakossági ügyfelek magyar bankszámlaszámot (IBAN) kapnak, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, így lehetővé válik a belföldi azonnali utalás, a fizetési kérelem és a QR-kódos fizetés használata is. Emellett magyar nyelvű ügyfélszolgálatot ígér a Revolut, egyelőre chaten keresztül, később várhatóan telefonon is.
Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy sokan elsődleges bankszámlaként használják a Revolutot, például fizetés fogadására. Akik már megkapták erről a levelet, azokkal a Revolut azt közölte: “az általános szerződési feltételeinkkel és a magyar banki szabályozással összhangban a számladíjakat részben módosítjuk, hogy tükrözzék a helyi magyarországi szolgáltatási költségeket”. Ez alapján a Revolut magyarországra kerülő ügyfeleinek hamarosan meg kell barátkozniuk az alábbi díjakkal:
- a Standard és Plus csomagoknál 0,45 százalékos átutalási díj vonatkozik minden 50 000 forintot meghaladó átutalásra
- a Premium és Metal csomagnál az ügyfelek havi egymillió forint összegű kerettel rendelkeznek, amelynek erejéig a díjat nem számítják fel – a keret a tranzakcióik 50 000 forintot meghaladó részére vonatkozik
- az Ultra csomagnál az ügyfelek teljesen mentesülnek e díjtétel alól
- az átutalási díjak felső határa minden esetben 20 000 forint
- ezek az átutalási díjak viszont nem vonatkoznak más Revolut-számlákra történő átutalásokra
- az új díjak legkorábban az ügyféltájékoztató e-mail beérkezésétől számítva 15 nap múlva lépnek hatályba, de előfordulhat, hogy csak később alkalmazzák azokat
- a módosított díjak csak az adott számla magyarországi fióktelephez történő áthelyezése után lépnek érvénybe
Éppen ez az a lehetőség, amiért a hazai bankok már előre készültek a Revolut letelepedésére. A Gránit Bank például teljesen megújította a számlacsomagjait, az OTP Bank pedig korábbi akciós kedvezményeit tette véglegesen ingyenessé, éppen azokat, amelyeket a Revolutnál is nagy vonzerőt jelentenek. Mindeközben a pénzintézetek rekordmagasságú belépési bónuszokkal csábítják magukhoz az új ügyfeleket.
Új számlacsomagok, nullás díjak
A Gránit Bank éppen májusra, a Revolut letelepedése elé időzítette a nagy átalakítását: négy új, egymással könnyen összehasonlítható számlacsomagot vezetett be. Az újdonság nem csupán a névben rejlik, ötvözték mindazt árazásban és felépítésben, amit a digitális banknál számlát vezetők már megszokhattak, és ami miatt sokan a Revolutot vagy más külföldi alkalmazást használják második bankként.
Az OTP szintén májusi lépésével több, eddig csak akciósan ingyenes szolgáltatását tette fixen ingyenessé. A Standard csomagban fix lett a havi 100 ezer forintig ingyenes online utalás és a 30 ezer forintig díjmentes csoportos beszedés. Állandóan nulla lett a devizaszámla-vezetési díj, a webKÁRTYA díja, a Junior Start és az MCO Junior kártyák díjai is. Az Árfolyam+ szolgáltatás szintén alapértelmezetten ingyenes lett.
Ez az OTP válasza arra, amit a Revolut-felhasználók régóta kedvelnek: azaz meghatározott keretösszegig középárfolyamon váltható deviza forintszámláról, és ugyanilyen limitig a külföldi fizikai elfogadóhelyeken való kártyás vásárlásoknál is él az előny. Hasonló középárfolyamos váltást kínál a Gránit is a négy új csomagjában.
A MagNet Bank is nemrégiben újította meg a számlapalettáját. A csúcskategóriás MagMax csomagban 990 forint a havi díj, ha havi 500 ezer forint jövedelem érkezik a számlára, vagy az átlagos egyenleg eléri az 1 millió forintot. Ezért a díjért az elektronikus belföldi utalások teljesen ingyenesek – a törvényi tranzakciós illetéken felül.
Ki mennyit fizet azért, hogy számlaügyfelévé váljunk?
A termékverseny mellett a bankok másik nagy fegyvere a belépési bónusz. Aki most számlát nyit, és figyel a feltételekre, komoly összeget zsebelhet be rövid idő alatt. Az alábbiakban sorra vesszük a pénzintézetek aktuális ajánlatait:
A CIB Bank új akciójában a megszerezhető összeg 20 000 és 100 000 forint között mozog. A 20 000 forintos alapbónusz a kártyás vásárlások és a jövedelemérkezés után jár, de ha a számlanyitást befektetési termékkel kombináljuk, kétszer 40 000 forint extra jóváírást is kaphatunk.
Az Ersténél akár 150 000 forint bónusz érhető el nála. Ebből 25 000 forint jár a számlanyitásért és jövedelemérkeztetésért, és további 25-25 ezer forintot adnak minden igénybe vett kiegészítő termékért, mint például biztosítás, megtakarítás, vagy hitel. Akár 120 000 forintot is össze lehet gyűjteni a Gránit Banknál.
Magáért az online számlanyitásért 60 000 forint jár, az ügyfélajánlásért 20 000 forintot adnak, míg a rendszeres megtakarítás indítását további 40 000 forinttal díjazzák. A MagNet Banknál fixen 30 000 forint jóváírás jár az új belépőknek. Ehhez mindössze a NetBank aktiválására, valamint a nyitást követő 3. hónap végéig összesen 90 000 forint értékű kártyás vásárlásra van szükség.
Érdekesség, hogy a bónusz akár civil szervezetnek is felajánlható.
Összesen 120 000 forint értékű bónuszcsomagot kínál az MBH Bank is. Ez magában foglal 60 000 forint közvetlen készpénz-jóváírást, 48 000 forint értékű streaming és AI-előfizetést, valamint egy 12 000 forintot érő Csoportos Bankolási védelem biztosítást.
Az OTP Bank egy határozott idejű, június végéig tartó akció keretében 30 000 forint készpénz-jóváírást és mellé egy 20 000 forint értékű Fizz kupont adnak a feltételek teljesítése esetén. A Raiffeisennél 120 000 forint jóváírást adnak az új ügyfeleknek, amelynek feltétele 1 év hűségidő vállalása és bankkártya igénylése a számla mellé.
Az UniCredit Banknál összesen 50 000 forintot fizetnek, amelyet 4 hónapon át, havi 12 500 forintos részletekben utalnak el. A megszerzés feltétele a legalább minimálbérnyi jövedelem érkeztetése, a mobilalkalmazás használata, valamint havonta legalább 4 db kártyás vásárlás minimum 40 000 forint értékben.
A bankok közötti verseny hatására a korábban méregdrága szolgáltatások – mint a külföldi kártyahasználat, a devizaváltás vagy a számlavezetés – sorra válnak ingyenessé. Ha valaki rászán egy kis időt, most nemcsak a havi banki költségeit faraghatja le szinte nullára, de zsebre vághat egy komolyabb összeget is a számlanyitási bónuszokból. A döntés előtt viszont érdemes megnézni a saját szokásainkat: mennyit utalunk, hányszor veszünk fel készpénzt, mert a legolcsóbb számlát mindig a saját szokásainkhoz mérten lehet megtalálni - javasolják a BiztosDöntés.hu szakértői.