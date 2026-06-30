Fellélegezhetnek a babavárósok, megúszták a bajt

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendeletmódosítás, így már biztos, hogy meghosszabbítják a szabad célú diákhitelre érvényes kamatstopot. Azt azonban tudni kell, hogy nem minden kölcsön érintett. A babaváró esetében pedig haladékot kapnak azok, akiknél nem született meg a baba, és örökbe sem fogadtak gyermeket, de ez az érintetteknek így is érdemes figyelniük – derül ki a Bankmonitor összefoglalójából.

Megjelent a rendeletmódosítás, ami érinti a diákhitellel, illetve a Babaváró kölcsönnel rendelkezőket (illusztráció)

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Diákhitel1 és Babaváró: ezt kell tudni a változásokról

A diákhitelek kapcsán érdemes tisztában lenni azok alaptípusaival, és ennek alapján megnézni azt, melyiket hogyan érinti a módoisítás. Alapvetően három részre lehet osztani a diákhiteleket:

A kizárólag a képzés díjára fordítható Diákhitel2 továbbra is kamatmentes. Ez érvényes a korábban kötött szerződésekre és az új igénylésekre is.

A 2024. december 31-ig kötött szabad célú Diákhitel1 szerződéseket védi a kamatstop. A kamat mértéke évi 7,99 százalék. Ezen szerződéseknél hosszabbították meg ezt a védelmet 2026. december 31-ig.

A 2024. december 31-ét követően kötött Diákhitel1 szerződésekre és az új igénylésekre nem érvényes a kamatstop, itt az aktuális félévre érvényes piaci kamat mellett kell a törlesztéseket rendezni.

Azonban a kamatstoppal nem érintett szabad célú diákhiteleknél is jó hír érkezett, ugyanis évi 8,18 százalékra mérséklődött a kérdéses kölcsönökre érvényes kamatszint 2026. második félévében.

Az első félévre még évi 8,69 százalékos kamattal futottak a kérdéses kölcsönök, de a Bankmonitor szakértői már a piaci hozamok mérséklődése miatt már számítottak a kamatcsökkenésre.

Haladékot kaptak a még baba nélküli párok

A Babaváró hitel szabad célú, kamatmentes kölcsönért cserébe komoly feltételeket is kell teljesíteni: ha nem születik meg az igénylést követő öt éven belül a fiatal házaspár első gyermeke, akkor a kamatmentesség megszűnik és még büntetést is kell fizetni a kölcsönre. (A gyermekvállalás akkor is teljesítettnek tekinthető, ha a pár örökbefogad egy gyermeket.)

Az első igényléseknél ez az időpont már 2024. nyarán lejárt, éppen ezért még az előző kormány kitolta ezt a határidőt egységesen 2026. július elsejéig azok számára, akiknél az eredeti 5 éves határidő 2024. július 1. és 2026. június 30. között járt volna le.