Kiderült, melyik bank a legolcsóbb és a legdrágább Magyarországon: azonnal kitört a vita – júliustól jön a díjemelés
A bankszámladíjak között továbbra is jelentős különbségek vannak Magyarországon, miközben a legtöbb hitelintézet július 1-jétől újabb díjemelést hajt végre. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss elemzése szerint ugyanakkor megfelelő számlaválasztással évente akár több tízezer forintot is megspórolhatnak az ügyfelek.
A jegybank március végi állapotokat vizsgáló összesítése alapján a jelenleg elérhető számlacsomagok átlagos költségei között jelentős eltérések mutatkoznak.
Az úgynevezett vegyes használatú ügyfelek – akik elektronikus fizetési megoldásokat és készpénzt is használnak, valamint sms-értesítést kérnek – esetében a legdrágább ajánlatokat a Raiffeisen Bank kínálta, míg a legkedvezőbb költségszinttel a Gránit Bank rendelkezett.
Az én pénzem cikke nyomán a Raiffeisen Bank jelezte: több számlájának költsége is alacsonyabb az elemzésben szereplőknél, mely kapcsán egyeztetést kezdeményeztek az MNB-vel.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy nem tekinthető irányadónak a számlacsomagok átlagos költsége, hiszen az ügyfelek nem több számlacsomag átlagát fizetik meg, amikor a bankjukkal szerződnek, hanem a számukra legkedvezőbb csomag árát – ami ideális esetben 0 forint.
A kép azonban árnyaltabb annál, mint amit az átlagos költségek mutatnak. A digitális ügyfelek, akik elsősorban bankkártyával fizetnek, mobil- vagy netbankot használnak, és a hagyományos sms-ek helyett push értesítéseket kérnek, több banknál is találhatnak akár teljesen díjmentes számlacsomagokat.
Az ilyen konstrukciók eléréséhez sok esetben már az átlagos jövedelem is elegendő, míg a prémium számlákhoz jellemzően az átlagbér többszörösének megfelelő jóváírás szükséges.
A következő hetekben azonban a legtöbb ügyfél magasabb költségekkel szembesülhet. Az MNB szerint a bankok többsége július 1-jétől 4 és 8,3 százalék közötti díjemelést hajt végre. Bár egyes pénzintézetek mérsékeltebb áremelést terveznek vagy új, kedvezményes szolgáltatásokat vezetnek be, összességében a bankszámlák fenntartási költségei emelkednek.
A jegybank arra figyelmeztet, hogy az ügyfeleknek érdemes rendszeresen felülvizsgálniuk bankszámlájukat. A jövedelem növekedésével ugyanis sok esetben olyan kedvezmények válnak elérhetővé, amelyek jelentősen csökkenthetik a számlavezetés költségeit.
Már az átlagkereset mellett is több bank kínál olyan jövedelemhez kötött kedvezményeket, amelyek éves szinten több tízezer forintos megtakarítást eredményezhetnek.
Az MNB szerint sok ügyfél úgy fizet feleslegesen magas díjakat, hogy közben bankot sem kellene váltania.
Gyakran elegendő egy kedvezőbb számlacsomagra váltani ugyanazon pénzintézeten belül. Emellett kisebb változtatásokkal is csökkenthetők a költségek: például az sms-értesítések helyett ingyenes alkalmazásértesítések használatával.
A jegybank üdvözölte azt is, hogy az elmúlt hónapokban több bank új, kedvezőbb számlacsomagokat vezetett be, részben a magas díjak miatt megfogalmazott kritikák hatására. Az elemzés szerint a legkedvezőbb ajánlatok között már egy határon átnyúló szolgáltató számlái is megjelentek, ami tovább növelheti a versenyt a piacon.
A megfelelő bankszámla kiválasztásában az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazása nyújthat segítséget. A jegybank számításai szerint a legkedvezőbb konstrukció kiválasztásával évente akár 30 ezer forintot is megspórolhatnak az ügyfelek.
Az egyszerűsített bankváltási rendszernek köszönhetően pedig a számlacsere akár 13 munkanap alatt, a korábbi bank személyes felkeresése nélkül is lebonyolítható.
Mindez különösen aktuálissá válik a közelgő díjemelések fényében, hiszen a következő hónapokban még nagyobb jelentősége lehet annak, hogy az ügyfelek tudatosan válasszanak bankszámlát és rendszeresen felülvizsgálják pénzügyi szolgáltatásaikat.