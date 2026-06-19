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Tisza Párt
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Brutális pofont kapott Magyarország az euró bevezetéséről, feketén-fehéren leírták: a Tisza-kormány félreértette a gazdaság helyzetét – „Nem a forint a legnagyobb gyengeség”

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A Tisza Párt 2030-ra tűzte ki az euró bevezetését, Magyarország még messze van a közös valuta átvételéhez szükséges gazdasági feltételek teljesítésétől. Az euró ma már nem csupán fizetőeszköz, hanem politikai szimbólum is.
VG
2026.06.19, 07:56
Frissítve: 2026.06.19, 07:56

Bár a Tisza Párt gazdasági programjának egyik fontos eleme, hogy Magyarország 2030-ig bevezesse az eurót, a lengyel Rzeczpospolita cikkében Piotr Arak lengyel közgazdász, jelenleg a VeloBank vezető közgazdásza azt írta, hogy a közös valuta átvétele jelenleg inkább ambiciózus politikai vállalásnak, mint reális gazdasági forgatókönyvnek tekinthető.

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Brutális pofont kapott Magyarország az euró bevezetéséről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró ma már nem csupán fizetőeszköz, hanem politikai szimbólum is: azt üzeni Brüsszelnek, Berlinnek és Párizsnak, hogy Magyarország szorosabban kíván kapcsolódni az Európai Unió nyugati magjához. Gazdasági szempontból ugyanakkor a csatlakozás feltételei továbbra sem teljesülnek.

Az elemzés rámutat, hogy a magyar gazdaság mélyen integrálódott az eurózónába, hiszen az export és az import jelentős része az eurót használó országokhoz kötődik. 

Emiatt sok vállalkozás számára már most is az euró jelenti a gazdasági tevékenység tényleges elszámolási alapját, miközben a forint árfolyam-ingadozása folyamatos kockázatot jelent.

A legnagyobb akadályt ugyanakkor a költségvetési helyzet jelenti. Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága továbbra is magas, az adósság finanszírozásának költsége pedig az egyik legmagasabb az Európai Unióban. A lap szerint emellett az infláció is komoly problémát jelent, hiszen az elmúlt években Magyarország az unió legmagasabb áremelkedést elszenvedő országai közé tartozott.

A közgazdász egy 2024-es tudományos kutatásra hivatkozva arra is rámutat, hogy a magyar gazdaság viszonylag gyengén szinkronizált az eurózóna gazdasági ciklusaival. Ez azt jelenti, hogy az Európai Központi Bank kamatdöntései nem feltétlenül lennének optimálisak Magyarország számára. Míg saját jegybankkal Budapest önállóan reagálhat a gazdasági kihívásokra, az euró bevezetése után ez a mozgástér megszűnne.

Az írás szerint a 2030-as céldátum inkább ambiciózus politikai vállalásként értelmezhető. 

Az euró bevezetéséhez több évnyi következetes költségvetési konszolidációra, az infláció tartós letörésére, a forint stabilizálására és a gazdasági intézmények hitelességének helyreállítására lenne szükség.

Az elemzés végül arra a paradoxonra hívja fel a figyelmet, hogy ha Magyarország sikeresen végrehajtja ezeket a reformokat, akkor éppen azok a problémák szűnhetnek meg, amelyek miatt ma olyan sürgetőnek tűnik az euró bevezetése. Ebben az esetben a közös valuta már nem megoldásként, hanem egy hosszú reformfolyamat természetes lezárásaként jelenhetne meg.

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