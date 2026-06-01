Jöhet a kamatzuhanás Magyarországon, a meglévő hitelesek is komoly nyertesek lehetnek

Tartós kamat- és hozamcsökkenés előtt állhat Magyarország, ami érdemben átalakíthatja a lakossági hitelpiacot is – erre hívta fel a figyelmet a Netrisk friss elemzésében.

A társaság szerint az új gazdaságpolitikai irányok és az euróövezethez való közeledés hosszabb távon alacsonyabb kamatkörnyezetet teremthet, ami

olcsóbb lakáshiteleket és személyi kölcsönöket eredményezhet.

A jelenlegi magyarországi hitelkamatok továbbra is magasnak számítanak európai összevetésben, ami a hitelkeresletet is visszafogja. Az alkusz cég szerint ennek egyik következménye, hogy a háztartások GDP-arányos hitelállománya mindössze 14 százalék körül alakul, ami nemzetközi szinten alacsonynak tekinthető.

„Jelenleg viszonylag drágák a magyarországi lakossági hitelek, ez is szerepet játszhat abban, hogy a háztartások GDP-hez mért hitelállománya 14 százalék körüli szinten van. Az eurózónához már csatlakozott országokban a magyarországinál jóval alacsonyabb kamatszintek vannak. Ha Magyarország is csatlakozik az euróövezethez, akkor itt is 2-3 százalék körüli kamatok lesznek reálisak” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezető igazgatója.

A kamatok csökkenése a gyakorlatban jelentős megtakarítást hozhat a hitelfelvevőknek.

Az alkusz cég számításai szerint egy húszmillió forintos, húszéves futamidejű, végig fix kamatozású lakáshitel esetében 3 százalékos kamat mellett mintegy 111 ezer forint lenne a havi törlesztőrészlet. Ugyanez a konstrukció 6 százalékos kamat mellett már meghaladná a 143 ezer forintot, miközben jelenleg a legkedvezőbb lakáshitelek kamata is e szint felett mozog.

A változó kamatkörnyezet nem csak az új hitelfelvevőknek kínálhat lehetőséget. Azok számára is kedvező helyzet alakulhat ki, akik korábban magasabb kamatszint mellett vettek fel lakáshitelt vagy személyi kölcsönt. Számukra egyre fontosabbá válhat a hitelkiváltás, vagyis a meglévő tartozás lecserélése egy kedvezőbb feltételekkel elérhető új hitelre.

A szakértő szerint az eurókonvergencia miatt hosszabb távon olyan kedvező kamatkörnyezet jöhet létre, amelyben az állami támogatások szerepe is mérséklődhet. A jelenleg támogatott konstrukciók által biztosított előnyök egy része ugyanis piaci alapon is elérhetővé válhat.

A Netrisk ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy hitelkiváltás előtt nem elegendő kizárólag a kamatot vizsgálni. A teljes hiteldíjmutató, az előtörlesztési költségek, az induló díjak, valamint a számlavezetési és biztosítási feltételek egyaránt befolyásolják, hogy valóban megéri-e új konstrukcióra váltani.