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parkolási rendszer
közlekedés
Budapest
díj

Ennyi volt, szerdától teljesen átalakul a parkolási rendszer: rá se fognak ismerni az autósok, senki se fizessen rutinból – brutális drágulás lép életbe Budapesten

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Július 1-től kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. A parkolási díj fizetését meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak.
VG - MTI
2026.06.29, 07:41
Frissítve: 2026.06.29, 07:41

Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. A Fővárosi Közgyűlés még a 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július elsején lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük.

Július 1-től Budapesten csak mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért
Július 1-től Budapesten csak mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért
Fotó: Pexels

Új fejezet kezdődik a budapesti parkolásban

Kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni július 1-től a parkolási díjat Budapesten július 1-től, noha a BudapestGO alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. Emellett áremelkedéssel kell számolni a parkolási díjakban szerdától:

  • a parkolási díj az "A" várakozási övezetekben 800 forint/óra, 
  • a „B”-ben 600 forint/óra, 
  • a „C”-ben 400 forint/óra, míg
  • a „D” várakozási övezetekben 300 forint/óra lesz.

Továbbá az őrzött, díjfizető P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint/órára emelkedik, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margitsziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint/óra lesz.

Érdekvédelmi szervezet: az új rendszer jelentősen megnehezíti a parkolási díjak fizetését

Nem mindenki támogatja a parkolási díjak készpénzes fizetési lehetőségének megszüntetését. Miként megírtuk, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület élesen tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen. Az egyesület szerint az új rendszer jelentősen megnehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem használnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat igénybe venni. A tervek szerint a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége erősen korlátozottá válna. Az egyesület arra tett javaslatot, hogy alakítsák ki annak rendszerét, melyben a készpénzzel fizetni kívánó autósoknak utólag, 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől.

Megváltozik a főváros éjszakai közlekedési rendszere is

A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be.

A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.

Közvetlen járat közlekedik majd például a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.

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