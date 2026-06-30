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Leállt a Revolut több szolgáltatása – baj van az utalásokkal és a devizaváltással is

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Problémákat tapasztalhatnak a népszerű pénzügyi szolgáltató ügyfelei kedd reggel. A Revolut több fontos funkciója sem elérhető jelenleg.
K. T.
2026.06.30, 10:22
Frissítve: 2026.06.30, 10:26

Több funkció sem működik kedd délelőtt a Revolutnál, az átutalások és a devizaváltás sem működik jelenleg  – hívta fel a figyelmet a magyar felhasználókat is érintő problémára Kovács Ádám fintech szakértő, a revb.hu blog szerzője.

Revolut, fizetés, devizaváltás
A revolut több szolgáltatásában is fennakadások vannak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Revolut fontos szolgáltatásait érinti a probléma

A felhasználók a neobank több fontos szolgáltatásában is fennakadásokat tapasztalhatnak június 30-án reggel, gond van 

  • a devizaváltással, 
  • a belső átutalásokkal
  • és a felhasználók közötti pénzküldéssel. 
  • A zsebekből sem működik a pénzkivétel jelenleg. 

A Revolut hivatalos oldala szerint a hibát 08:49-kor észlelték, annak elhárítása is folyamatban van. Egy órával később, 9:50-es jelzéssel megjelent egy hibüzenet is, amely arról tájékoztat, hogy az átutalásokkal is probléma van a szolgáltatónál.

A felhasználók a Revolut közösség csoportban jelezték is a hibát, nem mindig működik a pénzváltás, vagy éppen szerver hiba jelzése miatt nem lehet átküldeni az egyik felhasználótól a másiknak a pénzt.

A Revoluttal kapcsolatban legutóbb arról írtunk, hogy  az egyre nagyobbra hízó fintech még hasznosabbá tenné szolgáltatásait, ezért új fizetési partnerséget hozott létre a vezető európai igény szerinti kézbesítési szolgáltatóval. A partner Magyarországon is jól ismert, több mint 30 városban láthatjuk naponta a kézbesítőit. Mindkét vállalat Európában erős és ügyfelek tízmillióit szolgálja ki: mostantól összeköti őket egy időkímélő kattintás, illetve reményeik szerint ebből sok.

A több mint 75 millió lakossági és 800 ezer vállalati ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat az amerikai DoorDash csoporthoz tartozó Wolttal emeli új szintre az együttműködést.

 

 

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