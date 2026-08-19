Első fizetés, első bankszámla: erre érdemes figyelniük a diákmunkát vállalóknak (X)

A legtöbb fiatal életében a diákmunkából megszerzett fizetés jelenti az első saját keresetet és ezáltal először kell önállóan döntéseket hozniuk a saját pénzügyeikről. Bár a bankszámlaválasztás ilyenkor sokak számára csak adminisztratív lépésnek tűnik, hosszabb távon jelentős különbséget jelenthet, milyen költségekkel és szolgáltatásokkal jár a választott konstrukció.

Az első bankszámla egy mérföldkő

A diákmunkák iránt minden évben jelentős az érdeklődés, a munkabér kifizetéséhez pedig a legtöbb munkáltató már bankszámlát kér. Emiatt sok fiatalnak a diákmunkával együtt érkezik el az első saját számla megnyitásának ideje is. A szakértők szerint ilyenkor nemcsak az egyszeri akciókat vagy számlanyitási bónuszokat érdemes figyelni, hanem azt is, hogy a számla a következő években milyen feltételeket kínál.

A diákmunka sok fiatal számára az első valódi lépés a pénzügyi önállóság felé. Ilyenkor nemcsak az első fizetés megérkezése fontos mérföldkő, hanem az is, hogy a diákok megtapasztalják a tudatos pénzkezelés alapjait. Az MBH Bankban olyan számlamegoldásokat alakítottunk ki számukra, amelyek egyszerűen használhatók, átláthatók és hosszú távon is kedvező feltételeket biztosítanak

– mondta Várady Eszter, az MBH Bank daily banking vezetője.

Az MBH Bank Diák Számlacsomagja elektronikus kivonattal díjmentes számlavezetést kínál, mindezt úgy, hogy a kapcsolódó bankkártya kibocsátásának és éves használatának sincs díja. A diákok korlátlanul fizethetnek vele vásárlásaik során, használhatják a digitális fizetési megoldásokat, a rendszeres átutalás és a csoportos beszedés pedig szintén díjmentes. A 16 év feletti ügyfelek havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 300 ezer forintig díjmentesen vehetnek fel készpénzt.

Már nem a készpénz a természetes

A Z generáció bankolási szokásait egyre inkább a digitális megoldások határozzák meg. A mobilbanki alkalmazások segítségével valós időben követhetik a felhasználók a számlaforgalmukat, értesítést kaphatnak minden tranzakcióról és néhány érintéssel intézhetik az átutalásokat is. Nyáron a fesztiválidőszakban, az utazások ideje alatt és a közös programok szervezésekor egyre ritkábban kerül elő készpénz.

A közös költségek rendezése, egy vacsora vagy szállás árának szétosztása ma már néhány másodperc alatt megoldható digitális fizetési megoldásokkal.

Az egyetem előtt is fontos döntések várnak a fiatalokra

A megfelelő bankszámla kiválasztása a felsőoktatásba készülők számára is fontos lehet. A szabad felhasználású Diákhitel1 ugyanis kizárólag a Diákhitel Központtal szerződött bankok erre a célra szolgáló számláira folyósítható. Az MBH Bank ilyen Diákhitel Számlát is kínál ügyfeleinek, amely alkalmas a hitel fogadására, miközben a mindennapi bankoláshoz szükséges szolgáltatásokat is biztosítja.