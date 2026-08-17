Az első fizetésből buli, utazás vagy egy régóta vágyott vásárlás – így gondolkodnak a fiatalok a pénzügyeikről (X)
Az első fizetés sok fiatal számára többet jelent néhány százezer forintnál. Ez az a pillanat, amikor először érkezik rendszeres jövedelem, megnyílik az első bankszámla, és megszületnek az első önálló pénzügyi döntések. Bár a legtöbben még mindig a szüleik tanácsaira támaszkodnak, egyre inkább előtérbe kerül az is, hogy mennyibe kerül a bankolás, milyen kedvezmények járnak a számlához, és mennyire egyszerű mindent mobilról intézni.
A témában készült interjú megtekinthető a Világgazdaság csatornáján:
Egy felmérésben fiatalokat kérdeztünk arról, mire költötték az első fizetésüket, hogyan gondolkodnak a hitelekről, és milyen szempontok alapján választanak bankszámlát. A válaszokból jól kirajzolódik, hogy bár a pénzügyi tudatosság egyre fontosabb, az első fizetésből még sokan inkább élményeket vagy régóta vágyott tárgyakat vásárolnak.
Volt, aki az első keresetét egy bulira költötte, más fényképezőgépet vagy apróságokat vett belőle, de olyan is akadt, aki egy régóta tervezett utazásra fordította a pénzt. Többen úgy fogalmaztak, hogy utólag már másképp döntenének, de akkor természetesnek tűnt, hogy valami különlegesre költsék az első saját fizetésüket.
Az első bankszámláról sokszor nem is a fiatalok döntenek
Abban szinte minden megkérdezett egyetértett, hogy ma már természetes, hogy a fizetés bankszámlára érkezik. A számlaválasztás azonban sokaknál még nem tudatos döntés volt. Többen elmondták, hogy az első bankszámlát a szüleik segítségével nyitották meg, ezért akkor még nem igazán foglalkoztak azzal, hogy milyen költségei vannak.
Akadt azonban olyan válaszadó is, aki már a számlavezetési díjat, a kedvezményeket és a havi költségeket tartotta a legfontosabb szempontnak. Ez jól mutatja, hogy a fiatalok pénzügyi tudatossága fokozatosan erősödik, ahogy egyre önállóbban kezelik a saját jövedelmüket.
A lakáshitelt sokan szükségesnek tartják
A hitelekről is megoszlottak a vélemények, de egy dologban több fiatal is egyetértett. Saját lakást ma már rendkívül nehéz kizárólag önerőből vásárolni. Sokan úgy vélik, hogy egy lakáshitel ma már inkább szükséges eszköz, mint egyfajta választás, miközben a kölcsönök felvételénél továbbra is fontosnak tartják a megfontolt döntést.
A mobilbankolás már alapelvárás
A fiatal generáció számára ma már természetes, hogy a pénzügyeit okostelefonról intézi. A bankszámlánál ezért nemcsak a költségek számítanak, hanem az is, hogy a mobilalkalmazásban könnyen nyomon követhetők legyenek a kiadások, egyszerű legyen az átutalás, és azonnal megérkezzenek az értesítések a számlamozgásokról.
Az MBH Bank Diák Számlacsomagja elektronikus kivonattal díjmentes számlavezetést kínál, a bankkártya kibocsátási és éves díja szintén nulla forint. A számlához díjmentesen használható internetbank és mobilalkalmazás is tartozik, emellett a 16 év feletti ügyfelek havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 300 ezer forintig vehetnek fel készpénzt díjmentesen. A diákmunka tehát nem csupán az első fizetésről szól. Ugyanilyen fontos mérföldkő az első saját bankszámla, a pénzügyi szokások kialakítása és azok a döntések is, amelyek hosszú távon meghatározhatják a fiatalok mindennapi pénzügyeit. Az MBH Bank a Diák Számlacsomagot kifejezetten a fiatalok igényeire szabta, hogy kedvező feltételekkel és egyszerűen használható digitális megoldásokkal segítse a tudatos pénzügyi szokások kialakítását hosszú távon is.
A tájékoztatás kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A cikkben szereplő termékek és szolgáltatások részletes leírását és teljes körű feltételei az MBH Bank weboldalán, https://www.mbhbank.hu/lakossagi/szamlavezetes/mbh-diak-szamlacsomag, illetve a bankfiókokban érhetők el.
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