Az első fizetésből buli, utazás vagy egy régóta vágyott vásárlás – így gondolkodnak a fiatalok a pénzügyeikről (X)

Az első fizetés sok fiatal számára többet jelent néhány százezer forintnál. Ez az a pillanat, amikor először érkezik rendszeres jövedelem, megnyílik az első bankszámla, és megszületnek az első önálló pénzügyi döntések. Bár a legtöbben még mindig a szüleik tanácsaira támaszkodnak, egyre inkább előtérbe kerül az is, hogy mennyibe kerül a bankolás, milyen kedvezmények járnak a számlához, és mennyire egyszerű mindent mobilról intézni.

A témában készült interjú megtekinthető a Világgazdaság csatornáján:

Egy felmérésben fiatalokat kérdeztünk arról, mire költötték az első fizetésüket, hogyan gondolkodnak a hitelekről, és milyen szempontok alapján választanak bankszámlát. A válaszokból jól kirajzolódik, hogy bár a pénzügyi tudatosság egyre fontosabb, az első fizetésből még sokan inkább élményeket vagy régóta vágyott tárgyakat vásárolnak.

Volt, aki az első keresetét egy bulira költötte, más fényképezőgépet vagy apróságokat vett belőle, de olyan is akadt, aki egy régóta tervezett utazásra fordította a pénzt. Többen úgy fogalmaztak, hogy utólag már másképp döntenének, de akkor természetesnek tűnt, hogy valami különlegesre költsék az első saját fizetésüket.

Az első bankszámláról sokszor nem is a fiatalok döntenek

Abban szinte minden megkérdezett egyetértett, hogy ma már természetes, hogy a fizetés bankszámlára érkezik. A számlaválasztás azonban sokaknál még nem tudatos döntés volt. Többen elmondták, hogy az első bankszámlát a szüleik segítségével nyitották meg, ezért akkor még nem igazán foglalkoztak azzal, hogy milyen költségei vannak.

Akadt azonban olyan válaszadó is, aki már a számlavezetési díjat, a kedvezményeket és a havi költségeket tartotta a legfontosabb szempontnak. Ez jól mutatja, hogy a fiatalok pénzügyi tudatossága fokozatosan erősödik, ahogy egyre önállóbban kezelik a saját jövedelmüket.

A lakáshitelt sokan szükségesnek tartják

A hitelekről is megoszlottak a vélemények, de egy dologban több fiatal is egyetértett. Saját lakást ma már rendkívül nehéz kizárólag önerőből vásárolni. Sokan úgy vélik, hogy egy lakáshitel ma már inkább szükséges eszköz, mint egyfajta választás, miközben a kölcsönök felvételénél továbbra is fontosnak tartják a megfontolt döntést.