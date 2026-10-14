Kicsalta a magyarok pénzét az ATM-hálózat, a GVH elképesztő trükköt leplezett le – egyetlen országban sem úszták meg a bankkártya tulajdonosok

Pénznyelő trükkel találkozhattak a készpénzfelvevők a magyar alapítású, aztán amerikaivá lett hálózat ATM-einél. Mennyi pénztől szabadították meg őket a pénz kiadására szolgáló automaták, nem tudni, mindenesetre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lecsapott az elképesztő gyakorlatra. Ezzel nem csak hazai fogyasztókat védtek meg a nemzetközi hálózat jogsértő gyakorlata ellen.

A GVH az Euronet ATM-hálózat trükkjét leplezte le (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP

A hálózatra a GVH több mint 63 millió forintos bírságot szabott ki – áll a hatóság szerdai közleményében.

Az ok: az automaták kezdőképernyőjén megjelenő, illetve elrejtett funckiókkal a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A vállalkozás elismerte a jogsértést és a GVH eljárásának megindítását követően módosította az ATM-ek kezdőképernyőjét, nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is

– közölték.

A Euronet hálózatról van szó. Ez egy amerikai, kansasi székhelyű vállalkozás, amely 2025 végi adatok szerint majdnem 57 ezer ATM-et működtet 69 országban – az érdekesség, hogy 1994-ben Budapesten alapította Michael J. Brown, a mai elnök-vezérigazgató: ez volt Közép-Európa első nem bankok működtette, önálló ATM-hálózata.

Díjai, árfolyamai és kezelőfelületei miatt a hálózat visszatérően futott kritikákba a régió országaiban. 2019-ben Tomáš Zdechovský cseh európai parlamenti képviselő még az Európai Bizottsághoz is fordult miattuk írásbeli kérdéssel. A bizottság elismerte a magas átváltási díjak problémáját általában bizonyos EU-tagországokban, de jogsértést nem állapított meg.

A GVH lépett, a vállalat azonnal meghátrált

A most bejelentett bírságot a másutt is kritizált megtévesztő átláthatatlanság miatt kapták. Meghökkentő trükköt alkalmaztak a kezdőképernyőn: ez kizárólag a „készpénz és egyenleg”, illetve az „egyéb” lehetőségeket ajánlotta fel.

A GVH gyanúja szerint az Euronet ezzel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, mintha a készpénzfelvételre és az egyenleg-lekérdezésére kizárólag csak együttesen, mindkét szolgáltatás díjának megfizetésével lenne lehetőség, annak ellenére, hogy az „egyéb” kategórián belül külön is igénybe vehetik az egyes szolgáltatásokat

– írta a közlemény.