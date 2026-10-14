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Kicsalta a magyarok pénzét az ATM-hálózat, a GVH elképesztő trükköt leplezett le – egyetlen országban sem úszták meg a bankkártya tulajdonosok

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Alaposan meglepődhetett a készpénzfelvevő, aki először találkozott a hálózat ATM-ei kínálta opciókkal a képernyőn. A GVH lecsapott a pénznyelő hálózatra, és kiderült: nem csak a magyar készpénzfelveőket sikerült megvédenie.
Pető Sándor
2026.10.14, 11:22
Frissítve: 2026.10.14, 12:50
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Pénznyelő trükkel találkozhattak a készpénzfelvevők a magyar alapítású, aztán amerikaivá lett hálózat ATM-einél. Mennyi pénztől szabadították meg őket a pénz kiadására szolgáló automaták, nem tudni, mindenesetre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lecsapott az elképesztő gyakorlatra. Ezzel nem csak hazai fogyasztókat védtek meg a nemzetközi hálózat jogsértő gyakorlata ellen.

FRANCE-PARIS-CASH-WITHDRAWAL-ATM-EURO, GVH
A GVH az Euronet ATM-hálózat trükkjét leplezte le (illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP

A hálózatra a GVH több mint 63 millió forintos bírságot szabott ki – áll a hatóság szerdai közleményében.

Az ok: az automaták kezdőképernyőjén megjelenő, illetve elrejtett funckiókkal a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott. 

A vállalkozás elismerte a jogsértést és a GVH eljárásának megindítását követően módosította az ATM-ek kezdőképernyőjét, nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is

közölték.

A Euronet hálózatról van szó. Ez egy amerikai, kansasi székhelyű vállalkozás, amely 2025 végi adatok szerint majdnem 57 ezer ATM-et működtet 69 országban – az érdekesség, hogy 1994-ben Budapesten alapította Michael J. Brown, a mai elnök-vezérigazgató: ez volt Közép-Európa első nem bankok működtette, önálló ATM-hálózata.

Díjai, árfolyamai és kezelőfelületei miatt a hálózat visszatérően futott kritikákba a régió országaiban. 2019-ben Tomáš Zdechovský cseh európai parlamenti képviselő még az Európai Bizottsághoz is fordult miattuk írásbeli kérdéssel. A bizottság elismerte a magas átváltási díjak problémáját általában bizonyos EU-tagországokban, de jogsértést nem állapított meg.

A GVH lépett, a vállalat azonnal meghátrált

A most bejelentett bírságot a másutt is kritizált megtévesztő átláthatatlanság miatt kapták. Meghökkentő trükköt alkalmaztak a kezdőképernyőn: ez kizárólag a „készpénz és egyenleg”, illetve az „egyéb” lehetőségeket ajánlotta fel.

A GVH gyanúja szerint az Euronet ezzel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, mintha a készpénzfelvételre és az egyenleg-lekérdezésére kizárólag csak együttesen, mindkét szolgáltatás díjának megfizetésével lenne lehetőség, annak ellenére, hogy az „egyéb” kategórián belül külön is igénybe vehetik az egyes szolgáltatásokat

– írta a közlemény.

Daily Life In Wroclaw, Poland.
Fotó: NurPhoto via AFP

A hálózatban már nem ezt mutatják a kezdőképernyők, a versenyhivatal fellépésének köszönhetően. A GVH megállapította megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot

  • 2023. július 5.
  • és 2025. március 26. között 

folytatták. Ebben az időszakban a Euronet ATM-ei nyitófelületükön nem tüntették fel azt a tényt, hogy készpénzfelvételre és egyenleg-lekérdezésre egymástól elkülönülten is van lehetőség.

A cég nem szállt jogi vitába, elismerte a jogsértést és alig indult meg a GVH eljárása, módosították a kezdőképernyőjét. 

Ezt nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is megtette. (Arról a GVH közleményen nem szól, melyik országban igen, és hol nem, azaz ha külföldön a Euronet – vagy akár mások – automatáit használjuk, nem árt óvatosnak maradnunk.)

A Euronet a fogyasztóknak szóló tájékoztatót is helyezett el a weboldalán. Mindezeket vette figyelembe a GVH Versenytanácsa, amikor 63 millió 112 ezer forint bírságot szabott ki a vállalkozásra, amit 30 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésbe.

"A nemzeti versenyhatóság az ügy kapcsán arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a bankautomaták használatakor minden esetben körültekintően járjanak el, tájékozódjanak a várható költségekről, különösen akkor, ha az ATM-et külföldön használják, illetve nem a kártyakibocsátó bankjuk szolgáltatását veszik igénybe."

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