Kicsalta a magyarok pénzét az ATM-hálózat, a GVH elképesztő trükköt leplezett le – egyetlen országban sem úszták meg a bankkártya tulajdonosok
Pénznyelő trükkel találkozhattak a készpénzfelvevők a magyar alapítású, aztán amerikaivá lett hálózat ATM-einél. Mennyi pénztől szabadították meg őket a pénz kiadására szolgáló automaták, nem tudni, mindenesetre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lecsapott az elképesztő gyakorlatra. Ezzel nem csak hazai fogyasztókat védtek meg a nemzetközi hálózat jogsértő gyakorlata ellen.
A hálózatra a GVH több mint 63 millió forintos bírságot szabott ki – áll a hatóság szerdai közleményében.
Az ok: az automaták kezdőképernyőjén megjelenő, illetve elrejtett funckiókkal a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A vállalkozás elismerte a jogsértést és a GVH eljárásának megindítását követően módosította az ATM-ek kezdőképernyőjét, nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is
– közölték.
A Euronet hálózatról van szó. Ez egy amerikai, kansasi székhelyű vállalkozás, amely 2025 végi adatok szerint majdnem 57 ezer ATM-et működtet 69 országban – az érdekesség, hogy 1994-ben Budapesten alapította Michael J. Brown, a mai elnök-vezérigazgató: ez volt Közép-Európa első nem bankok működtette, önálló ATM-hálózata.
Díjai, árfolyamai és kezelőfelületei miatt a hálózat visszatérően futott kritikákba a régió országaiban. 2019-ben Tomáš Zdechovský cseh európai parlamenti képviselő még az Európai Bizottsághoz is fordult miattuk írásbeli kérdéssel. A bizottság elismerte a magas átváltási díjak problémáját általában bizonyos EU-tagországokban, de jogsértést nem állapított meg.
A GVH lépett, a vállalat azonnal meghátrált
A most bejelentett bírságot a másutt is kritizált megtévesztő átláthatatlanság miatt kapták. Meghökkentő trükköt alkalmaztak a kezdőképernyőn: ez kizárólag a „készpénz és egyenleg”, illetve az „egyéb” lehetőségeket ajánlotta fel.
A GVH gyanúja szerint az Euronet ezzel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, mintha a készpénzfelvételre és az egyenleg-lekérdezésére kizárólag csak együttesen, mindkét szolgáltatás díjának megfizetésével lenne lehetőség, annak ellenére, hogy az „egyéb” kategórián belül külön is igénybe vehetik az egyes szolgáltatásokat
– írta a közlemény.
A hálózatban már nem ezt mutatják a kezdőképernyők, a versenyhivatal fellépésének köszönhetően. A GVH megállapította megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot
- 2023. július 5.
- és 2025. március 26. között
folytatták. Ebben az időszakban a Euronet ATM-ei nyitófelületükön nem tüntették fel azt a tényt, hogy készpénzfelvételre és egyenleg-lekérdezésre egymástól elkülönülten is van lehetőség.
A cég nem szállt jogi vitába, elismerte a jogsértést és alig indult meg a GVH eljárása, módosították a kezdőképernyőjét.
Ezt nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is megtette. (Arról a GVH közleményen nem szól, melyik országban igen, és hol nem, azaz ha külföldön a Euronet – vagy akár mások – automatáit használjuk, nem árt óvatosnak maradnunk.)
A Euronet a fogyasztóknak szóló tájékoztatót is helyezett el a weboldalán. Mindezeket vette figyelembe a GVH Versenytanácsa, amikor 63 millió 112 ezer forint bírságot szabott ki a vállalkozásra, amit 30 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésbe.
"A nemzeti versenyhatóság az ügy kapcsán arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a bankautomaták használatakor minden esetben körültekintően járjanak el, tájékozódjanak a várható költségekről, különösen akkor, ha az ATM-et külföldön használják, illetve nem a kártyakibocsátó bankjuk szolgáltatását veszik igénybe."