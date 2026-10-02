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Erre készüljünk: a Revolut kártyánk egyszer csak elkezd másképp működni, nagy baj esetén különösen

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Fontos változások jönnek a Revolutnál december 3-tól: új szabályok lépnek életbe a magyar felhasználóknál. A Revolut most olyan változtatásokat készít elő, melyek később sokat javíthatnak a felhasználói élményen.
2026.10.02, 10:55

December 3-tól módosítja szerződési feltételeit a Revolut a magyar felhasználók számára. A változások között szerepel a Click to Pay későbbi automatikus bekapcsolása az arra jogosult kártyáknál, pontosítják a telefonok és más eszközök biztonsági követelményeit, valamint azt is, milyen rendkívüli helyzetekben függesztheti fel ideiglenesen a Revolut a devizaváltást és bizonyos pénzküldéseket. A legtöbb ügyfélnek semmit sem kell tennie: aki december 3. után is használja a szolgáltatást, azzal elfogadottnak tekintik az új feltételeket.

Fontos változás jön a Revolutnál: új szabályok lépnek életbe, erre érdemes odafigyelnie a magyar felhasználóknak
Fontos változás jön a Revolutnál: új szabályok lépnek életbe, erre érdemes odafigyelnie a magyar felhasználóknak / Fotó: Shutterstock

Aki viszont nem kívánja elfogadni a módosításokat, annak még az új feltételek hatálybalépése előtt le kell zárnia Revolut-számláját. A változások tehát nem járnak kötelező új regisztrációval vagy külön jóváhagyással, de több ponton is érdemes tudniuk a felhasználóknak, hogy a jövőben milyen helyzetekre számíthatnak.

Automatikusan jöhet a Click to Pay

Az egyik legfontosabb újdonság , hogy a Revolut elkezdett felkészülni a Mastercard és a Visa által kínált Click to Pay szolgáltatás bevezetésére. A megoldás lényege, hogy online vásárláskor kevesebbszer kelljen kézzel beírni a bankkártya adatait. A kompatibilis webáruházakban a rendszer a korábban regisztrált kártyákat felismerheti, így a fizetés gyorsabbá és egyszerűbbé válhat. 

A Revolut terve szerint a jövőben az arra jogosult kártyákat automatikusan regisztrálhatják a szolgáltatásba. Ez azonban nem december 3-án történik meg:

a Revolut a tényleges bekapcsolás előtt legalább 30 nappal külön értesítést ígér, és a Click to Pay az alkalmazásban később is bármikor kikapcsolható lesz.

A felhasználók szempontjából ez elsősorban kényelmi változás: az internetes fizetések egyszerűbbé válhatnak, ugyanakkor akinek nem tetszik az automatikus regisztráció, annak megmarad a lehetősége a funkció letiltására.

A frissített feltételek ismét egyértelművé teszik, hogy a Revolut csak megfelelően támogatott és frissített eszközön várja el az alkalmazás használatát. A felhasználóknak a készülék gyártója által támogatott, eredeti operációs rendszert kell használniuk, valamint telepíteniük kell a kiadott szoftveres és biztonsági frissítéseket. Ugyanez vonatkozik magára a Revolut alkalmazásra is: a szolgáltató a legfrissebb verzió használatát várja el.

Rendkívüli helyzetben leállíthatják a devizaváltást

A legérdekesebb változás azonban valószínűleg az, hogy a Revolut részletesebben szabályozza, mikor függesztheti fel ideiglenesen a devizaváltást, illetve bizonyos belső pénzküldéseket.

Három konkrét helyzetet neveznek meg:

  1. Az első az extrém piaci volatilitás. Ilyen lehet például egy geopolitikai válság, súlyos gazdasági összeomlás vagy valamely nemzeti valuta hirtelen és rendkívüli árfolyamesése. Ha a piac annyira gyorsan mozog, hogy a Revolut nem tudja megfelelően végrehajtani az átváltásokat, átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatást.
  2. A második ok a likviditási probléma. Ez akkor fordulhat elő, ha a Revolut vagy partnerei a bankközi piacon nem tudnak elegendő mennyiségű adott devizához hozzájutni. Magyarán hiába akar valaki például egyik pénznemből egy másikba váltani, ha az adott pillanatban a háttérben nincs megfelelő piaci likviditás a tranzakció végrehajtásához.
  3. A harmadik eset valamilyen külső vagy elháríthatatlan technikai hiba lehet, amely kívül esik a Revolut ésszerű ellenőrzésén.

Ha ilyen helyzet áll elő, a társaság az alkalmazásban külön jelzi majd a korlátozást. A változtatás jelentősége, hogy a Revolut előre rögzíti: rendkívüli piaci vagy technikai helyzetben bizonyos funkciók ideiglenesen elérhetetlenné válhatnak. Ez főleg azok számára lehet fontos, akik devizaváltásra intenzíven használják a szolgáltatást, például külföldi utazás, nemzetközi vásárlás vagy több pénznemben tartott megtakarítás esetén.

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