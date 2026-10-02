Erre készüljünk: a Revolut kártyánk egyszer csak elkezd másképp működni, nagy baj esetén különösen

December 3-tól módosítja szerződési feltételeit a Revolut a magyar felhasználók számára. A változások között szerepel a Click to Pay későbbi automatikus bekapcsolása az arra jogosult kártyáknál, pontosítják a telefonok és más eszközök biztonsági követelményeit, valamint azt is, milyen rendkívüli helyzetekben függesztheti fel ideiglenesen a Revolut a devizaváltást és bizonyos pénzküldéseket. A legtöbb ügyfélnek semmit sem kell tennie: aki december 3. után is használja a szolgáltatást, azzal elfogadottnak tekintik az új feltételeket.

Fontos változás jön a Revolutnál: új szabályok lépnek életbe, erre érdemes odafigyelnie a magyar felhasználóknak / Fotó: Shutterstock

Aki viszont nem kívánja elfogadni a módosításokat, annak még az új feltételek hatálybalépése előtt le kell zárnia Revolut-számláját. A változások tehát nem járnak kötelező új regisztrációval vagy külön jóváhagyással, de több ponton is érdemes tudniuk a felhasználóknak, hogy a jövőben milyen helyzetekre számíthatnak.

Automatikusan jöhet a Click to Pay

Az egyik legfontosabb újdonság , hogy a Revolut elkezdett felkészülni a Mastercard és a Visa által kínált Click to Pay szolgáltatás bevezetésére. A megoldás lényege, hogy online vásárláskor kevesebbszer kelljen kézzel beírni a bankkártya adatait. A kompatibilis webáruházakban a rendszer a korábban regisztrált kártyákat felismerheti, így a fizetés gyorsabbá és egyszerűbbé válhat.

A Revolut terve szerint a jövőben az arra jogosult kártyákat automatikusan regisztrálhatják a szolgáltatásba. Ez azonban nem december 3-án történik meg:

a Revolut a tényleges bekapcsolás előtt legalább 30 nappal külön értesítést ígér, és a Click to Pay az alkalmazásban később is bármikor kikapcsolható lesz.

A felhasználók szempontjából ez elsősorban kényelmi változás: az internetes fizetések egyszerűbbé válhatnak, ugyanakkor akinek nem tetszik az automatikus regisztráció, annak megmarad a lehetősége a funkció letiltására.

A frissített feltételek ismét egyértelművé teszik, hogy a Revolut csak megfelelően támogatott és frissített eszközön várja el az alkalmazás használatát. A felhasználóknak a készülék gyártója által támogatott, eredeti operációs rendszert kell használniuk, valamint telepíteniük kell a kiadott szoftveres és biztonsági frissítéseket. Ugyanez vonatkozik magára a Revolut alkalmazásra is: a szolgáltató a legfrissebb verzió használatát várja el.