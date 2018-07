Drágulnak a tejtermékek

A tejföl és a vaj ára mintegy 10 százalékkal, a többi tejtermék ára pedig körülbelül 5-7 százalékkal emelkedhet szeptember elsejétől.

Jövő év elejétől a tartós tejek áfakulcsa öt százalékra mérséklődik. Az ESL és az UHT tejeknél a fogyasztói árak 8-10 százalékos mérséklődésére számít 2019 január 1-től. Addig azonban áremelkedés jöhet – mondta az InfoRádiónak a Tej Terméktanács elnöke, Mélykuti Tibor.

Jelentősen csökkent ugyanis a tejtermelés. Növelni kell az átadói árakat, mert a termelők magasabb összegeket kérnek el a nyers tejért. Emellett júliustól folyamatosan emelkedett az üzemanyag, a gáz és az elektromos áram ára, ami komoly problémát okoz a tejfeldolgozó iparnak.

A szakértők azt sem tartják kizártnak, hogy az európai tejhiány miatt karácsonyig akár ki is fogyhatnak a boltok a vajból. Emiatt további áremelkedés is lehet. Az Európai Bizottság adatai szerint most is 19 százalékkal drágábban kapható a vaj, mint egy éve. Idén június közepén 5,8 eurót kértek a nagykereskedők egy kilogramm vajért.