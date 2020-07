A foci mellett az aranyban is nagy cápa Abramovics

Roman Abramovics orosz milliárdos, a Chelsea tulajdonosa nagyon ért az üzlethez. Ezt ismét bizonyította a vállalkozó:

Abramovics közel egymilliárd dollárt zsebelt be, miután eladta a Highland Gold Mining Ltd.-ben lévő részesedését a Fortiana Holdings Ltd.-nek

– derült ki a Bloomberg beszámolójából. Az orosz milliárdosnak más befektetőkkel együtt közel 40 százalékos részesedése volt a cégben – ennek az értékét 1,4 milliárdra teszik, ezt veszi meg a Fortiana, és ebből jut Abramovicsnak körülbelül 1 milliárd dollár.

Új aranykor előtt az arany?

Az arany mostanában vonzó befektetés, még a lakosság számára is. Elemzők szerint fényes időszaka lehet a nemesfémnek a 2021-es és a 2022-es év is. Korábban Schmidt Kálmán, a Magyar Aranypiac Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta,

a vártnál sokkal könnyebben törte át az arany kurzusa az 1920 dolláros szintet,

a befektetők vételi kedve pedig továbbra is kitarthat, ha a napi zárások is új történelmi csúcsokat hoznak. A 2000 dolláros szint óriási lélektani ellenállásként funkcionálna, ha visszateszt nélkül jutna el addig a kurzus, azt elérve szinte borítékolható a korrekció. Schmidt Kálmán szerint a mostani rali fő motorja elsősorban az, hogy óriási mentőcsomagokra volt és van szükség a világ vezető gazdaságainak talpra állítására, emiatt pedig (elsősorban az évtizedekre elhúzódó eladósodás láttán) sokan későbbi pénzügyi anomáliáktól tartanak. Jelentősek tehát a kockázatok befektetői szemmel, így érthető, hogy a portfóliókban nagyobb súly jut az aranynak és a nemesfémeknek.

Közelít a 2000 dollárhoz az aranyár

A héten újabb magasságokba szökött a nemesfém unciánkénti ára. A napokban új történelmi csúcson kereskedtek az arannyal: egészen 1981 dollárig emelkedett az árfolyam.

Egy uncia aranyért péntek délelőtt 10 óra után 1970 dollárt kértek.

Abramovics valamit elindított az európai fociban is

Az orosz pénzember feltűnésekor kezdtek elszabadulni az árak az európai topfutballban, nem véletlen, hogy a Chelsea és José Mourinho szórta leginkább a pénzt. Erről korábbi cikkünkben írtuk egy részletes elemzést.

A futballpiac árainak elszabadulása egyértelműen akkor kezdődött, amikor Roman Abramovics 2003-ban a Chelsea tulajdonosává vált.

Már az első tetteiből sok mindent le lehetett szűrni: első lépésben 60 millió fontot adott a klubért, majd 80 millió fontot tett az asztalra, hogy kifizesse az egyesület adósságait. A nagy igazolásokkal sem várt sokáig, regnálása első transzferidőszakában 150 milliót költött játékosokra. Így csak a Chelsea-re röpke pár hónap alatt elköltött majdnem 300 millió fontot.

A fociba ölt óriási összegeknek végül meglett az eredménye is: a korábbi középcsapatból angol bajnokot és Bajnokok Ligája-győztes klubot faragott, ami napjainkban is egyik legmeghatározóbb tagja az európai futballelitnek. Abramovics példáját számos más milliárdos is követte, talán a legkirívóbb példája ennek a francia PSG, de arab, orosz, kínai vagy épp indonéz befektetők is megjelentek az európai porondon.