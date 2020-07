A tapasztalatlanság ereje, avagy a Tesla szárnyalásának története

A világ tőzsdéit figyelemmel kísérve továbbra is az egyik legizgalmasabb értékpapír a Tesla részvénye, amely sorban dönti a történelmi rekordokat. A rali mögött olyan kereskedési okok is vannak, amelyekre kevesen gondolnak.

Az idén megháromszorozódott a Tesla árfolyama, a járvány okozta márciusi mélyponthoz képest csaknem az ötszörösét érte egy részvény a hét elején. Az első és talán legfontosabb felhajtóerő a pénzbőség, amely hosszabb ideje alapvetően befolyásolja az eszközárakat. Különösen azóta, hogy

az állampapírhozamok már az Egyesült Államokban is rekordmélységekbe zuhantak, még nagyobb szerepet kaptak a részvények.

A technológiai részvények, amelyekre elméletben kevésbé hat a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk, tömegesen vonzzák az új befektetőket.

A válság egyik látványos hatása volt, hogy a márciusi részvényárfolyam-esések hatására egyre több olyan befektető jelent meg a piacon, aki eddig egyáltalán nem próbálkozott részvényvásárlással. Ennek egyik oka, hogy az elmúlt tíz év szinte töretlen részvénypiaci emelkedő trendjébe most érkezett egy nagyobb korrekció, ami azonnal felébresztette azokat is, akik eddig a túlárazottságra hivatkozva nem mertek piacra lépni. Sokáig úgy tűnt, hogy a részvénypiacok esetében is több hullámra számítanak a befektetők, de a folyamatosan növekvő pénzbőség hatására inkább a „csak le ne maradjak” hangulat lett az uralkodó.

Ekkor kerültek a képbe az egyre nagyobb számban megjelenő, olcsó vagy akár ingyenes kereskedést biztosító szolgáltatók – ezek élharcosa az amerikai Robinhood Inc. Ezen cégek még nagyobb mértékben tudták magukhoz vonzani a tapasztalatlan befektetők pénzét, és „ingyenes” felkiáltással jóval aktívabb kereskedésre ösztönöztek olyanokat is, akik sem befektetési stratégiák, sem kockázatkezelés terén nem rendelkeztek megfelelő tapasztalattal. Különösen megnövekedett a napon belüli kötések száma, amit a kevésbé tapasztaltak kisebb kockázatúnak gondolnak. A Robinhood saját statisztikája szerint július 13-án a kereskedés első négy órájában 40 ezer számlán vásároltak Tesla-részvényt. Ez volt az a nap, amikor az árfolyama először 16 százalékot emelkedett, hogy újabb rekordszintet érjen el, majd még napon belül közel 20 százalékot esett vissza. Gyanítható, hogy a 40 ezer próbálkozóból a nagy többség nem realizált nyereséget ezen a napon.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható