Egyre több beruházás érkezik Keletről

A nyugati befektetők mellett a keleti tőke is egyre inkább felfedezi Magyarországot – jelentette ki Ésik Róbert a VG gazdasági csúcskonferenciáján szerdán, Budapesten.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója elmondta azt is: a válság ellenére sikeres évet zárt tavaly a HIPA,

összesen 4 milliárd euró befektetés érkezett hazánkba.

Mint kifejtette, a tavaly lezárult projekteknek két fő támasza volt. A közvetlen külföldi tőkebefektetések keretében összesen 97 nagybefektetést tárgyaltak le, amelyből 30 beruházás Kínából érkezett. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy megmaradt a nyugati befektetőkkel való együttműködés is, az Amerikai Egyesült Államok mellett Németország érkezett a legtöbb munkahelyteremtő beruházás.

Az ügynökség kifejezetten gyorsan reagált a válságra, már 2020 áprilisában elindult a versenyképesség növelő támogatási program. Ésik Róbert rámutatott, hogy leginkább hazai kkv-knak tudtak segíteni, 85 százaléka a projekteknek ebből a körből került ki.

Fejlesztési tervet 1400 vállalattól érkezett, ezek közül 810-el már lezárták az egyeztetést 2,3 milliárd euró értékben. Jelenleg is 140 vállalkozással folynak tárgyalások.

Ésik Róbert arról is beszélt, hogy vannak olyan stratégiai területek, amelyek tovább fejlődtek, ilyen az elektromobilitás, illetve vannak olyanok is, amelyek felértékelődtek a járvány hatására, mint a gyógyszer vagy az élelmiszeripar. Arra is rámutatott, hogy mint az üzleti szolgáltatók világa szintén felértékelődött, aminek Magyarország is a nyertese. Idézett egy amerikai magazinból végzett felmérésből, eszerint a régióban hazánk a legkedveltebb befektetési helyszín.