Kitekintés Az egészségügy és a zöldenergia is jó lehetőségeket kínál, érdemes a kötvényportfóliót is bővíteni

Idén sincs hiány jó befektetési sztorikból

A bizonytalan gazdasági kilátások mellett is kedvezhet az idei év a kockázatvállaló befektetőknek. A pandémia visszaszorításából az európai bankszektor és a légitársaságok is profitálhatnak, de kedvezők a magyar blue chipek kilátásai is.