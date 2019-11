Közeledhet a pénzügyi központi szerep

A kínai–magyar pénzügyi kapcsolatok erősítéséért utazott a Varga Mihály pénzügyminiszter vezette küldöttség Kínába – közölte a Világgazdasággal Balogh László helyettes államtitkár.

Varga Mihály pénzügyminiszter több meghívásnak is eleget tesz kétnapos kínai útján. Látogatást tesz például Liu Kun kínai pénzügyminiszternél, a magyar delegáció felkeresi a Bank of China és az Egy övezet, egy út kezdeményezés beruházásainak támogatására magyarországi képviselet nyitását tervező Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) képviselőit is – mondta a Világgazdaságnak a pénzügyi tárca helyettes államtitkára, a magyar szakminisztériumi küldöttség tagja.

Balogh László szerint a magyar–kínai bankközi pénzügyi kapcsolatok intenzíven fejlődnek.

Régi felvetés, hogy Budapest váljon Kelet-Közép-Európa pénzügyi központjává, s most úgy tűnik, hogy ennek lehetőségét egyes kínai kereskedelmi bankok komolyan mérlegelik.

A delegáció e bankokkal is egyeztet a terjeszkedés módjáról, optimális időzítéséről, illetve a terjeszkedésük mögött álló üzleti lehetőségekről.

Varga Mihály a Budapest–Belg­rád vasútvonalprojekt hitelezése kapcsán találkozik a kínai Eximbank vezetőivel is. Balogh László kiemelte, hogy Magyarország 2017 óta tagja a pekingi székhelyű, kínai kezdeményezésre létrehozott Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Banknak (AIIB) is, és a magyar cégek részt vehetnek ázsiai infrastrukturális, valamint az Ázsiát és Európát összekapcsoló beruházásokban.

A szoros kétoldalú együttműködés eredményeként azt várjuk, hogy érdemlegesen kibővülnek a magyar termékek és szolgáltatások piacra jutási és exportlehetőségei is

– tette hozzá.

Magyarországon eddig mintegy 4,5 milliárd dollárt fektettek be a kínai vállalatok. A magyar kormány 81 külföldi nagyvállalattal kötött stratégiai megállapodást, ebből hetet kínaiakkal.

Közéjük tartozik a Wanhua, amely megvásárolta a BorsodChemet, valamint a Huawei, amely Magyarországon gyártott termékekkel látja el egész Európát. „Ezek a befektetések már csaknem 15 ezer munkahelyet hoztak létre” – mondta a helyettes államtitkár, hozzátéve, hogy Kína Euró­pa több más piacán is jelen van.

