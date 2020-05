Négy egyetemi ötlet jutott befektetéshez

Mind a négy döntős startupot befektetésre alkalmas­nak találta a zsűri a Startup Campus és a BME Demo Dayen, az egyenként 15 millió forintos befektetéseket az MFB csoporthoz tartozó Hiventures Zrt. adta.

A Respray projektjének ötletét az adta, hogy a spray kiszerelésű (areoszolos) dezodorok környezetszennyező hatását újratölthető flakonokkal és az azok töltésére szolgáló automatákkal csökkentsék. Magyarországon 12 millió, Európában 1,8 milliárd dezodorpalackot használnak el évente a fogyasztók, amelyek zömét elégetik, mert a palackban lévő túlnyomás miatt nem lehet újrahasznosítani. Az égetés során felszabaduló káros anyagok mennyisége megközelíti az autók károsanyag-kibocsátását. Ezt a problémát a Respray a palackok sokszori újratölthetőségével és egy káros hajtógáz nélküli technológiával oldja meg. A vásárlók magukkal vihetik a drogériába a flakont, és egy automata segítségével maguk újratölthetik. Ezzel a megoldással csökkenne a gyártók csomagolási költsége, és radikálisan csökkenthetik a szén-dioxid-kibocsátásukat is. Európában 6 milliárd, Magyarországon 37 millió euró a piac mérete, ennek közel a felét az aeroszolos dezodorok teszik ki. A Hiventures befektetésével az első automatát és a palackok prototípusát szeretnék kifejleszteni.

Az Agromachine arra talált megoldást, hogy a fatelepítés után az ültetvények egy része elpusztul a nem megfelelő vagy látens betegségeket hordozó szaporítóanyag miatt. A startup kifejlesztett eljárásával és a rá épülő szolgáltatás segítségével ki lehet szűrni a beteg facsemetéket. Számításuk szerint almaültetvények esetében hektáronként akár 5 millió forintot is megspórolhatnak a termelők három év alatt az Agromachine-nel, ugyanis nagyjából 30 százalékos a kipusztulási arány az ültetvényeken. Sok facsemete már a faiskolában is megfertőződhet, amit aztán továbbvisz. A startup alapítói olyan szolgáltatást építenek fel, amely felismeri a növényekben lévő kórokozókat, egy méréssel a látens betegségeket is megállapítja, és a fajtaazonosítást is elvégzi. A cél, hogy eddig nem ismert kórokozókat is azonosítani tudjanak. A mezőgazdaság gyümölcs- és szőlőágazatára koncentrálnak. A piac évente Magyarországon 30-40 millió szaporítóanyag bevizsgálását jelentheti, globálisan ez 4 milliárd felett van.

(A Respray és az Agromachine mellett a DeepAgro és a SmartSense is befektetéshez jutott.)

A teljes cikk a Világgazdaság hétfői számában olvasható