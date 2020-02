Tavaly is izmos marad a kockázatitőke-piac a világban

A KPMG adatai szerint 2019 egészében a 2018-as 300 milliárd dolláros rekordhoz képest ugyan visszaestek a kockázatitőke-befektetések a világban, de az azt megelőző éveknél szignifikánsabb magasabb maradt. A tranzakciók száma a 2014-es csúcs óta folyamatosan csökken, mert a vevők egyre inkább az érettebb, valamit már felmutató vállalatok felé fordulnak. A legtöbb unikornis az USA-ban nőtt fel, de már litván cég is van köztük.

2019-ben valamivel több, mint 250 milliárd dollár kockázati tőke növelte a feltörekvő fiatal cégek tőkeállományát világszerte – derül ki a világ egyik legnagyobb tanácsadó cége, a KPMG felméréséből. Ez ugyan visszaesés a 2018-as 300 milliárd dollárhoz képest, de számottevően magasabb minden azt megelőző évnél, vagyis a kockázatitőke-társaságok aktivitása magas maradt. A tranzakciók száma a 2014 óta folyamatosan csökken, az akkori 8088 üzlettel szemben tavaly már csak 5878 jött létre. Eközben azonban a befektetők figyelme mindinkább az érettebb, tehát drágább cégek felé fordult, ezért az átlagos tranzakciós érték tavalyra 44 millió dollárra emelkedett.

A KPMG elemzése szerint

földrajzi értelemben a legtöbb tranzakciót még mindig az Egyesült Államok kockázati tőkebefektetői hajtják végre,

amihez nagyban hozzájárul az is, hogy immár nemcsak Szilícium-völgyre koncentrálódik a piac, hanem számos más nagyváros is felkerült a befektetési térképre. Ha az egész kontinenst nézzük, nem lehet nem észrevenni a brazil cégek tőkevonzó képességének erősödését, hiszen az országban két 1 milliárd dollárnál nagyobbra értékelt cég is felnőtt (Wildlife Studios, EBANX).

Európában a második félévi nagy hajrával éves szinten is rekordot döntött a kockázatitőke-befektetés. A KPMG az okok közt kiemeli, hogy 6 országban is volt 100 millió dollárt meghaladó befektetés (Anglia, Németország, Hollandia, Franciaország, Izrael, Litvánia). Ázsia tavaly 42 százalékkal kevesebb kockázatitőkét vonzott, mint egy évvel korábban, ami részben a politikai kockázatok növekedésének tudható be, de egy milliárd dollár körüli tranzakciók is akadtak (Kínában a Beiki, Indiában a PayTM).

A kockázatitőke-befektetések között külön kasztot képviselnek az unikornisok, azaz azok a cégek, amelyeket egy új befektetés során több mint 1 milliárd dollárra értékel a piac. Tavaly a KPMG 110 ilyen céget regisztrált, amiből 71 az USA-ban működött. Az amerikai dominancia ellenére tovább emelkedett azoknak az országoknak a száma, amelyek unikornist adtak a világnak: Izrael – Lightricks, Litvánia – Vinted, Luxemburg – OcsiAL, Franciaország – Meero, Doctolib, Svédország – Northvolt, Svájc – Numbrs, Acronis.

Ami a kockázatitőke-szektorok szerinti megoszlását illeti, a KPMG szerint abban továbbra is a banki szolgáltatásokat támogató, vagy bankszerű szolgáltatásokat nyújtó fintech cégek viszik a prímet. A brazil EBANX 1 milliárd, az amerikai Digital Bank Chime 500 millió dollár tőkét vont be, de az utolsó negyedévben Európa top 10 kockázatitőke-befektetéséből mind a 10 fintech cégekbe áramlott. A többi szektor közül erős évet tudhat magáénak az ingatlan, a gépjármű gyártás, az építőipar, élelmiszer kiszállítás, vagy a logisztika.