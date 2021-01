Alig emelkedett a kgfb ára

Lelassult a díjemelkedés a kgfb-piacon, amelyen a piacvezető online alkuszcég, a Netrisk.hu várakozásai szerint az év további részében is csak mérsékelten – akár több hónapos csökkenés mellett – emelkedhet az autósok által fizetett biztosítási díj.

Ötéves mélypontra csökkent a kötelező felelősségbiztosítások átlagdíjának emelkedése a piacvezető online alkusz, a Netrisk.hu által a megkötött szerződések alapján számított összevetés szerint. A társaságnál 2021. január elsején

az átlagdíj 49 109 forint volt, mindössze 3,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Arra ugyanakkor nem volt példa a Netrisk.hu kgfb-index 2016 óta íródó történetében, hogy olyan alacsony, 24,3 százalékos legyen a díjemelkedés a decemberi és a januári indexátlagdíj között, mint az idén. (A két hónap közötti díjugrást az okozza, hogy a decemberi indexdíjban azoknak az ügyfelek a díja szerepel, akik még mindig a naptári év végével váltják a díjukat, és ezért november 30-ig, a kampányban mondják fel a korábbi biztosítást, és kötnek újat. Ezek azok a flották és azon ügyfelek, akik, amelyek az évközi váltás bevezetése óta nem cserélték le autójukat, és jellemzően balesetmentesek, azaz B10-es kategóriában szerepelnek.)

Marschalek Péter, az online alkusz kereskedelmi igazgatója ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a január elsejei állapotból még nem feltétlenül lehet egyértelműen következtetni a 2021-es piaci kgfb-díjakra, hiszen az év első hónapjának kötései majd csak a februári indexadatokban jelennek meg.

Ám az elmúlt években a januári és a februári átlagdíj közötti különbség számottevően csökkent – míg a korábbi években rendre két számjegyű volt a naptári évek első kgfb-indexeinek értéke közötti díjkülönbség, a tavalyihoz képest csak 2,7 százalékos volt az idei januári drágulás.

Az idei kgfb-díjak alakulását Marschalek Péter szerint a pandémia gépjárműforgalomra gyakorolt hatása már nem befolyásolja, hiszen a tavaly tavaszi teljes zárlat után, amikor néhány hónapra a kárgyakoriság is csökkent, mára lényegében visszaállt a válság előtti gépjárműforgalom. Ráadásul a kárgyakoriság csak egy elem a károkra fordított összeg szempontjából. Egy másik elem a forint-euró árfolyam alakulása, a következő pedig a szerviz-rezsióradíjak további növekedése. Bár az elmúlt hetekben újra emelkedik a benzin ára, az új árszintek is alacsonyabbak, mint néhány hónapja, ezért az áremelkedés használat-visszafogó hatása és a kárgyakoriság csökkenése most nem lesz mérvadó.

Az átlagdíjak visszafogottabb emelkedésébe Marschalek Péter szerint a következő hónapokban belejátszik majd, hogy a koronavírus-járvány miatt az elmúlt év negyedik negyedében csökkent az új és a használt gépjárművek eladása. Márpedig ilyen esetekben a kgfb-szerződések még nagyobb részét adják majd az évközi váltások, amikor az ügyfél magával viszi a kedvező bónuszbesorolását, és

akár 20-30 százalékkal kedvezőbb díjak kerülnek a rendszerbe, mint az újonnan vett kocsiknál, amelyeknél rendszerint A0 kategóriáról indul a kgfb-tarifa.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az elmúlt év végén a bónusz-málusz rendszer vélelmezett kiüresedése miatt írta elő a biztosítóknak, hogy a korábban teret nyerő károkozói pótdíjakat, illetve a kiárazó díjajánlatokat a jövőben csak kárstatisztikákkal alátámasztva alkalmazhatják. Erre a piac szerint azért volt szükség, mert a több évtizedes bónusz-málusz rendszert meghaladta kor, az nem lehet egyedüli támpont a korábbiaknál sokkal bonyolultabb, több szempontot figyelembe vevő biztosítói árazásnál. Bár a Netrisk.hu értékelése szerint néhány biztosító egyes díjtételeit már az év elején módosította, ám szerintük a felkészülés a legtöbb helyen hosszabb időt vesz igénybe, ezért az MNB által adott végső határidőre, június végére a jegybanki intézkedés csak visszafogottan hat a díjakra.

Mindezek alapján a Netrisk.hu most úgy számol, hogy a kgfb-díjak a korábbi években megszokottnál visszafogottabb dinamikával fognak növekedni. Marschalek Péter szerint ezen folyamatban – miként tavaly már előfordult – lehetnek olyan hónapok, amikor stagnál vagy csökken majd az átlagdíjszint.