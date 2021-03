Álomhatárt lépett át az Union Biztosító

Néhány hónap alatt sikerült koronavírus-üzemmódra átállítani az elmúlt évben az Union Biztosítót.

A társaság előzetesen úgy vélte, hogy a pandémia ellenére sikerül megközelítenie a 2019-es évet, ám a valóság ennél sokkal jobb lett. Mindezt annak ellenére, hogy sem az utasbiztosítási sem az egészségbiztosítási szegmensben érthetően nem lehetett tavaly előrelépni. A többi üzleti soron ugyanakkor a tervezettnél jobban sikerül teljesíteni, s így a piac 4,2 százalékos bővülésénél lényegesen nagyobb, 7,3 százalékos díjbevétel-bővülést tudtak realizálni, amivel a bviztosító díjbevétele átlépte a 100 milliárd forintos álomhatárt – mondta el Almássy Gabriella, az Union Biztosító vezérigazgatója

Előzetesen az életágban szerették volna komolyan előrelépni, s bár a járvány kirobbanása során óvatosak lettek.

Ám az élet azt bizonyította, hogy az ügyfelek számára felértékelődött a biztonság, s így a pandémia ellenére a visszavásárlások csökkentek – az ügyfelek megtartották a korábbi szerződéseiket, sőt újakat is kötöttek – mondta Vadas-Földvári Anett, a biztosító igazgatósági tagja. A piaci részesedés ezen a soron meghaladta a 10 százalékot. A nem élet területen a lakás- és kkv biztosítások terén kétszámjegyű bővülést tudtak elérni, s szépen emelkedett a nagyvállalati biztosítások bevétele is.

A biztosító először indult el, s a tavalyi év végéig egyedül kínált minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási terméket.

Almássy Gabriella szerint a Kandrács Csaba MNB alelnök által ma bejelentett 65 milliárd forintnyi MFO-ban biztosított vagyontárgynak akár 85-90 százaléka az Unionhoz köthető. A saját értékesítési csatornán, illetve az online platformon megkötött termékek 25 százaléka már MFO. Fontos látni, hogy a termék egyszerűbb, de komplexebb és erőteljesebb kárrendezési modulokkal rendelkezik, azok, akik megértik ezen új elemeket, nem sajnálják az éves szinten néhány ezer forint többletet – vélekedett a vezérigazgató. A hálózati teljesítmény a covid ellenére nagyon szépen bővült, de a call centeres és az online értékesítés is kiváló eredményt ért el, megtöbbszöröződött az értékesítésük – mondta Raveczky Zsolt igazgatósági tag, hozzátéve, hogy idén már új munkatársakat is fel kellett venni.

A vállalati biztosítások terén egyelőre nem látnak komolyabb visszaesést, ám Almássy Gabriella szerint ennek vélhetően az is oka lehet, hogy a cégeket segíti a törlesztési moratórium.

Nagy kérdés, hogy a moratórium lejárta idején milyen helyzetben lesznek a cégek, ez persze annak is kérdése, hogyan indul majd újra addigra a gazdaság.

Az idei évről szólva Almássy Gabriella azt is elmondta, a heti kötésszámok számottevően meghaladták a tavaliy, még járvány előtti hetek értékeit is. Ebben az is közrejátszik szerinte, hogy a távmunkában bizonyos területeken több, mint 30 százalékkal növekedett a munka hatékonysága. Az Union ezért hosszútávon is átáll a hibrid munkavégzésre.

Az Aegon akviziót az anyacég, a Vienna Insurance Group (VIG) irányítja, annyi tudható, hogy az ügylet érdemi lépése, a vásárlási tranzakció leghamarabb az idei év második felében zárulhat le – mondta almássy Gabriella. Azt követően ugyanakkor még további kérdés az érdekeltségek működtetése – a VIG a korábbi években kifejezetten pártolta a több brandes működést azokban az országokban, ahol jelen van.