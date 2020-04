Internetes zaklatásra is köthető biztosítás

Az elmúlt években számos kutatás mutatott rá, hogy az internetes zaklatás egyre több fiatalt érint – hazánkban minden harmadik gyerek megtapasztalja az online bántalmazás valamely formáját. A koronavírus miatt fennálló veszélyhelyzetben ez még több gyermeket érint, hiszen a közoktatásban tanulók a korábbinál sokkal több időt töltenek az online felületeken.

Az angol kifejezéssel „cyberbullyingnak” nevezett jelenségbe az internetes zaklatás számos formája beletartozik, ami az online térben előfordulhat: ilyen a bántalmazás, megalázás, illetve a magánjellegű információkkal való visszaélés is.

A piszkálódás, csúfolódás és kiközösítés a kisiskolás és tinédzser korosztály körében fordul elő leggyakrabban, így

a cyberbullyingnak elsősorban a Z generáció tagjai vannak kitéve, mivel számukra az online világ jelenti a fő életteret.

A zaklatás így már nem csupán az iskola falai között fordulhat elő, hanem

gyakorlatilag időbeli és térbeli korlát nélkül kerülhetnek a támadások kereszttüzébe.

A most bevezetett digitális oktatás miatt elkerülhetetlenül megnő az online térben eltöltött idő, így a gyerekek fokozottabban ki vannak téve az internetes zaklatásnak, korcsoporttól függetlenül. Erre a problémára kínál most megoldást az INSURA weboldalán online megköthető Cyberbullying biztosítás, amelyet a Colonnade Biztosító hívott életre.

A kamaszok internetfelhasználási szokásai egészen mások, mint a felnőtteké. A vizualitásnak élnek, szórakozásuk elsőszámú forrásai a népszerű közösségi platformok és azok a kép- és videómegosztó oldalak, ahol evidensnek tartják a tartalmak megosztását, tekintet nélkül arra, hogy a döntésük vajon milyen következményekkel járhat. A sértő, bántó kommentek vagy fotókkal való visszaélés esetén a gyermekeket komoly trauma érheti, amely a szakemberek szerint is káros hatással lehet személyiségfejlődésükre.

Mit tehet a szülő?

Fiatal koruk és tapasztalatlanságuk miatt a gyerekek sok esetben nincsenek is tisztában azzal, hogy egyes szituációkban bántalmazzák őket, egyszerűen nem ismerik fel az adott helyzetet, így elsődlegesen a szülők feladata az, hogy egyrészt a témával kapcsolatban edukálják, másrészt megvédjék ezektől a támadásoktól a gyermekeiket. Különösen fontos lehet ez most, amikor a gyermekek nem csupán a szabadidejüket, de a tanulásra szánt idő egy jelentős részét is internetes felületeken töltik. Emellett a kapcsolattartás is a virtuális térben zajlik, így a szülőknek és a pedagógusoknak sokkal kevésbé van rálátásuk a gyermekek között alakuló viszonyokra.

A legtöbbek számára teljesen egyértelmű, hogy az olyan megszokott káresemények ellen, mint az otthonunkat és autónkat érő károk (beázás, karambol, stb.) vagy éppen egy utazás során bekövetkező baleset, érdemes biztosítást kötni. Azonban miért ne biztosítanánk magunkat lelki és mentális bántalmazás esetére is?

– teszi fel a kérdést Kozma Gábor, az INSURA biztosítási alkusz vezérigazgatója.

Amellett, hogy a gyermekeket megtanítjuk arra, mi minden várhat rájuk az online térben és hogyan érdemes viselkedniük – mi az, amit megoszthatnak, és mi az, amit jobb megtartani maguknak – érdemes felkészülni arra az esetre is, amikor már megtörtént a baj

– tette hozzá.

Erre a problémára kínál megoldást a Colonnade Biztosító új terméke, amely elsőként az insura.hu online kínálatában jelenik meg. Ez a biztosítás hazánkban úttörő módon az egyre gyakoribb cyberbullying támadások esetén nyújt védelmet. A családok abban az esetben kapnak szakszerű segítséget, amennyiben a gyermeket, vagy a család bármely más tagját internetes zaklatás éri.

Bekövetkezett zaklatás esetén a biztosítás két fő szolgáltatást nyújt. Egyrészt azonnal ügyvédet biztosít, aki ügyvédi felszólítással a nem kívánatos tartalom mihamarabbi törlésében segít, illetve a jogi eljáráshoz szükséges feljelentéseket és beadványokat is benyújtja a biztosított helyett. Másrészt amennyiben a biztosított igényli, pszichológiai konzultációkat szervez és fedezi annak költségét, így segítve az áldozatokat a zaklatás okozta trauma feldolgozásában

– mondta el Kovács Gábor a Colonnade Insurance S.A. magyarországi fióktelep vezetője.

Az INSURA szerint a Colonnade internetes zaklatások elleni biztosítása megoldást nyújt egy olyan problémára, amely egyre inkább jelen van mindenki életében, ennek ellenére sokan teljesen felkészületlenek vele szemben. A szülők hozzáállása kulcsfontosságú, azonban gyakran előfordul, hogy ők sem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal vagy tudással, ebben lehet segítségükre a Cyberbullying biztosítás.