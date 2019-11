Konszolidáció várható a piacon

Bár tartós növekedésben van a térség biztosítási piaca, a toptársaságokon kívül a többi piaci szereplő rendkívül alacsony piaci részesedésen osztozik.

A múlt évben rekordszintű volt a biztosítási piac aktivitása, és ez igaz erre az évre is – mondta Mérth Balázs, a Deloitte magyarországi tanácsadási üzletágát vezető és a regionális biztosítói akvizíciós csapat irányításáért felelős partnere. Molnár Dániel, a Deloitte igazgatója szerint a kelet-közép-európai régió biztosítási piaca továbbra is növekszik, az átlagos növekedés nagyjából 2 százalékos éves szinten. A tavalyi bővülés Lengyelország kivételével minden országra jellemző volt. A motor továbbra is a nem életbiztosítási terület, ahol a gépjármű-biztosítások szabják meg a növekedés szintjét.

Régiós szinten az életbiztosítási üzletág díjbevétele csökkenő trendet mutat, ami annak köszönhető, hogy a régióban az üzletágon belül inkább a befektetési megoldások és kevésbé a kockázati termékek dominálnak. Ebben a szegmensben egészséges fejlődést csak Csehország mutat, ahol a befektetési és kockázati életbiztosítások aránya nagyjából 50-50 százalékos. Nyugat-Európában továbbra is az életág a nagyobb bevételtermelő. Magyarországon az életbiztosítási díjakból származó bevétel ugyan nem csökkent, ám az alacsony kamatkörnyezet nálunk sem kedvez a piacnak.

Emellett figyelmeztető, hogy a kárhányad 2017-ben ment először 60 százalék fölé, és a növekvő trend 2018-ra is kitartott: a károk összege elérte a bruttó díjbevétel 61,3 százalékát. Ez a trend szintén nyomást gyakorol a biztosítókra hazánkban. A piacon a fentiek miatt tovább tart a konszolidáció, egy év alatt nyolc biztosító tűnt el a régió biztosítási piacáról. A Deloitte összegzése szerint a vevői oldalon főleg a Vinenna Insurance Group (VIG), a Generali és az Allianz jeleskedik, míg az eladói oldalt a régióból kivonuló amerikai AIG és a nem core üzletágait leépítő Munich Re képviselte az elmúlt időszakban. Magyarországon például idén zárult le a Münich Re-érdekeltség, az Ergo biztosító eladása, a vevő a Generali volt.

A teljes cikk a Világgazdaság csütörtöki számában olvasható