Megfeleződött a kiutaztatási piac

A külföldi utak szervezésével foglalkozó utazási irodák száma nagyjából megfeleződött, ám mivel döntően a kicsik estek ki, ez csak részben köszön vissza a szolgáltatáshoz megkövetelt vagyoni fedezetek, kaucióbiztosítások értékében. Néhány cég nem vagy csak részben élt a fedezetcsökkentés lehetőségével, ők még nem temetik az idei szezont.

Megrostálta a pandémia a kiutaztatással is foglalkozó utazási irodákat. A Turizmus.com összesítése szerint az idén a tavalyelőtti, charterezéssel is foglalkozó 22 társaságból az idei szezonra 13 maradt, míg a csak külföldre utakat szervező irodák száma az egy évvel ezelőtti csaknem 400-ról 190 esett vissza.

Az irodák túlélését szemmel láthatóan az sem segítette, hogy tavaly októberben módosult az utazásszervezők vagyoni biztosítékára vonatkozó jogszabály.

Az irodáknak ugyanis a borzalmas 2020-as év után nagy érvágás lett volna, ha az eredeti szabályozás marad életben, amely szerint a pénzbeli letét vagy a kau­cióbiztosítás fedezeti összege a tárgyév vagy az azt megelőző év utazási forgalmából számítódik.

A módosítás révén az irodáknak a 2021-es évre a korábbi mérték 50 százalékáig kellett előzetesen fedezetet igazolniuk a múlt év végén, ám ezért cserébe a korábbi egy, május végi dátum helyett immár három alkalommal – márciustól május végéig – havonta kell adatot szolgáltatniuk a kapacitások és foglalások állásáról. Budapest Főváros Kormányhivatalának adatsora szerint

a 2020-as évre az utazási irodák összesített fedezete 19,8 milliárd forintra rúgott. Ezzel szemben az idén a vagyoni biztosítékok összege a Világgazdaság számításai szerint a fenti összeg alig több, mint 40 százaléka, 8,23 milliárd forint. A csúcstartó – s a milliárdos biztosítékkal rendelkezők klubjának immár egyedüli szereplője – a Sun & Fun, míg a második helyen az IBUSZ áll.

Azt, hogy a kauciót szolgáltató társaságok számának drasztikus csökkenése ellenére a vagyoni biztosítékok összértéke alig csökkent a törvény adta lehetőség alá, leginkább azzal lehet magyarázni, hogy a piacról jellemzően a minimális – utazási szolgáltatás nélkül 5, azzal együtt 7 milliós – kauciót szolgáltató társaságok tűntek el. Emellett néhány társaság – a Taurus Reisen, a Budavár Tours – nem élt a jogszabály adta lehetőséggel, és a tavalyi összeggel megegyező biztosítási fedezetet biztosított az idei évre is – kérdés, hogy ez a mostani szezonba vetett hit eredménye-e. Reményre adhat okot az is, hogy számos társaság – az idei vállalásai alapján – az előírt 50 százalékos csökkenésnél magasabb kaucióbiztosítást kötött.

A Kartago Tours idei 511 milliós fedezete például a tavalyi összeg csaknem 60 százaléka, de 55 százalék felett igazolt fedezetet a Fehérvár Travel is. Szép számmal találunk olyan irodát is, ahol az üzleti volumen csökkenése miatt a felezésnél is nagyobb a fedezet visszaesése. A legnagyobb visszalépést e téren a Neckermann-csőd után létrejövő, ám a koronavírus-válság miatt működésének újraépülésében megakadályozott NUR Travelnél és az Utazom.com-nál láthatjuk.