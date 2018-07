Zsebünket érintheti gyermekeink nyári biztonsága

A 2016-os statisztikai adatok alapján 30 ezer gyermek szorult kórházi felvételre, 470 ezren pedig ambuláns ellátásra baleseti okok miatt. A gyermekbalesetek fele-kétharmada a nyári hónapokban, a szünidő alatt következik be.

A felmérések szerint az összes kifizetett táppénz negyede gyermekgondozáshoz kapcsolódik, azaz az emberek azért kénytelenek szabadságot kivenni, hogy otthon maradjanak beteg gyerekükkel. Ez ugyanakkor kieső családi bevételt jelent, amit pótolni kell

– mondta Hornung Ágnes.

A Pénzügyminisztérium államtitkára emlékeztetett: a kormány tavaly ősszel 7 évre szóló Pénzügyi tudatosság kormánystratégiát alkotott meg, amelynek célja, hogy Magyarország polgárai rövid időn belül pénzügyi ismeretekkel jobban felvértezve tudjanak eligazodni a pénz világában. A pénzügyi tudatosság alapvető eleme az előrelátás, a kockázatok csökkentése – a felelős gondoskodásban ezért van kiemelt helye a biztosításoknak.

Fontos az előrelátás mind a biztosítások megkötésekor, mind a megfelelő szolgáltatást nyújtó nyári program, tábor kiválasztásakor. Az állam az alapokat biztosítja

– utalt az ingyenes tanulóbiztosításra, illetve a gyermekek jövőjét megalapozó babakötvény intézményére Hornung Ágnes, hangsúlyozva, hogy a családokon múlik, hogy milyen további lehetőségek igénybevételével, öngondoskodással teszik biztosabbá gyermekük közeli és távolabbi jövőjét. Az állam az alapokban segíti, ezt szolgálja az ingyenes tanuló balesetbiztosítás, ami ugyanakkor csak alacsony térítéseket biztosít.

Lehel Gábor, az Union Biztosító elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet: bár az utasbiztosítások díjbevétele az elmúlt év során közel 17 százalékkal, 12,5 milliárd forintra emelkedett, s az idei első negyedév még jobban indult, a biztosításokra áldozott összeg eltörpül attól a 742 milliárd forinttól, amit tavaly elköltöttek honfitársaink külföldön. Még mindig az utazóknak csak 45-50 százaléka köt utasbiztosítást, s külön gond, hogy a gyermekeket nem védi például bankkártyákba épített – sokszor csökkentett szolgáltatású – biztosítás sem – emlékeztetett Lehel Gábor.

Pandurics Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója, arra hívta fel a figyelmet, hogy ma már mind több biztosítónál nem csak külföldre, hanem belföldre is köthető „utasbiztosítás”, olyan speciális balesetbiztosítás, amelyeket csak egy-egy belföldi utazás, vagy épp a gyerekek táborozásának idejére köthetünk meg. Baj esetén ezek a biztosítások asszisztencia szolgáltatásuk révén nagy segítséget nyújthatnak a betegirányítás vagy -szállítás terén, de poggyászkárokra is fedezetet biztosítanak. Pandurics Anett kiemelte, hogy

már elérhetők a belföldi utasbiztosítások csoportos változatai is, amelyek például az iskolai kirándulások vagy épp a táborozások alkalmával nyújthatnak biztosítási védelmet egész osztályközösségek, iskolai- vagy egyéb táborok résztvevői számára. A nyári táborok kapcsán pedig minőségi ismérv lehet, hogy a táborszervező rendelkezik-e táboroztatói felelősségbiztosítással.

Sztanó Imre, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója szerint a piacon megtalálhatóak speciális, a gyerekek számára fejlesztett balesetbiztosítások, amelyek nem csak a gyerekek körében gyakoribb csonttörésekre vagy épp égési sérülésekre adnak magasabb térítést, de figyelemmel vannak például arra is, hogy a gyerekek kórházba kerülése miatt a szülők az első ápolási naptól kieshetnek munkájukból. Sztanó Imre arról is beszélt, hogy miközben a családok közel háromnegyede számára fontos a gyermekük jövője, mindössze 19 százalékuk rendelkezik valamilyen megtakarítással ennek fedezetére, ráadásul ezen belül is 25 százalékos súlyt a babakötvény képvisel.