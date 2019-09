A svájci frank erősödéséről szólhat az ősz

A kockázatkerülés tovább élénkítette a svájci frank iránti keresletet az elmúlt hetekben, a klasszikus menedékdevizáért már több mint 305,50 forintot adnak a piacon. A folyamat egyelőre megállíthatatlannak tűnik.

Az euró és a svájci frank keresztárfolyama utoljára 2017 júniusában volt ilyen erős, s a frank az egyébként új lokális csúcsokat ostromló dollárral szemben is viszonylag jól tartja magát.

Az euróval szemben a keresztárfolyam a piaci konszenzus szerint a mostani 1,08-os szintről decemberre az 1,06-os szintig süllyedhet, de a rendezetlen Brexit veszélye akár 1,03-os szintig erősítheti a svájci menedékdevizát.

Az erősödés okait aligha kell magyarázni:a strukturális nehézségek Európában a rendezetlen brit kilépés valószínűségének növekedésével karöltve gyengítik az eurót. A globális lassulást is figyelembe véve az Európai Központi Bank (EKB) szeptemberi ülésén nagy valószínűséggel megkezdi a következő monetáris lazítási ciklust.

A svájci jegybank (SNB), hogy megakadályozza a frank erősödését, még 2015 elején, azután, hogy megszüntette a deviza irányított lebegtetését, negatív, 0,75 százalékos kamatszintet vezetett be. A ráta azóta nem változott, de mivel a negatív kamatszint rontja a banki nyereségességet, az SNB bevezetett egy speciális banki betéti kamatszintet.

Kamatemelésről szó sem lehet: a kedden frissen közölt, volatilis tételektől megtisztított augusztusi maginflációs mutató 0,4 százalékon áll, a nyers adat ennél kicsit alacsonyabb, 0,3 százalékos éves alapú árnövekedési ütemet mutat.

A jegybank az idei évre 0,6 százalékos, jövőre pedig 0,7 százalékos drágulási ütemmel számol.

Az SNB továbbra is kifejezetten túlértékeltnek tartja a devizát, az elemzők szerint készen áll arra is, hogy az eddiginél látványosabban avatkozzon be a devizapiacon. A viszonylag ritkán megszólaló svájci döntéshozók egyike, Andréa Maechler augusztus végén egy gazdasági konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy

az intervenció és a negatív kamatszint mellett számos más eszköz is rendelkezésre áll a frank gyengítésére, és az SNB továbbra is fel kíván lépni a túlértékelt deviza ellen.

Arra a kérdésre, hogy a jegybanki mérlegfőösszeg nem duzzad-e fel túl nagy mértékben az intervenciók és más lépések hatására, Maechler úgy válaszolt, hogy a testület mindig alaposan mérlegeli az előnyöket és a hátrányokat, és megtartja magának a szükséges mozgásteret. Az SNB negyedévente tartott kamatdöntő ülése szeptember 19-én lesz, egy héttel az EKB hasonló eseménye után. Ezzel együtt a piaci szereplők nem tartják valószínűnek, hogy a jegybank túl agresszívan lépne fel, ezért az árfolyam-előrejelzések további erősödést vetítenek előre.

