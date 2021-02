Fontos támasz alá nézett be a forint

Fontos támasz közelében jegyzik az euró-forint árfolyamát. A kurzus kedden délelőtt rövid időre 355 alá süllyedt, majd rátapadt a 355-ös lélektani szintre.

A 200 napos mozgóátlag rendkívül fontos technikai indikátor, jelenleg 355,06-nál található az euró-forint grafikonján

– mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Emlékeztetve, utoljára 2018 tavaszán tartózkodott huzamosabb ideig alatta az árfolyam.

Mint mondta, a támasz letörését akkor érdemes komolyan vizsgálni, ha nap végén is alatta zár a kurzus. De gyakran előfordul, hogy napokat kell várni, mire egyértelművé válik, hogy valódi volt a kitörés vagy fals.

Most is arra számítanak az Equilor devizaelemzői, hogy a 200 napos mozgóátlag tesztelését követően fordulat áll be, s felfelé indul a jegyzés.

Mindenesetre, izgalmas a mostani szint, mert lefelé 350-ig nyílna tér, felfelé pedig 360-ig.